Europa įspėja Lietuvą: dėl stambios prekybos mokesčio reikia notifikuoti EK 

Didžiumą Europos prekybininkų vienijanti tarptautinė asociacija „EuroCommerce“ įspėjo Lietuvos valdžios institucijas, kad dėl šalyje svarstomo stambios prekybos mokesčio pirmiausia reikia notifikuoti Europos Komisiją (EK), taip pat turi būti atliktas išsamus ekonominis ir teisinis įvertinimas.

„Europos Sąjungos taisyklės reikalauja, kad prieš priimant Lietuvoje svarstomą prekybininkų mokestį pirmiausia apie tai turėtų būti notifikuota EK. Būtina atlikti ekonominį ir teisinį įvertinimą, kaip naujas mokestis paveiks Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos konkurencingumą, galimas jo pasekmes Lietuvos vartotojams ir mokesčio suderinamumą su ES teise“, – laiške, adresuotame Lietuvos Seimui, Vyriausybei ir Prezidentūrai, įspėja „EuroCommerce“ generalinis direktorius Christianas Verschuerenas.

Jis išreiškia susirūpinimą, kad naujasis mokestis pakenks Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriaus konkurencingumui, dėl jo gali padidėti kainos vartotojams.

C. Verschuerenas taip pat atkreipia dėmesį, kad apyvartai taikomi mokesčiai gali turėti neproporcingą poveikį prekybininkų verslo modeliams. Mažmeninės prekybos rinkos dalyviai įprastai turi didelę prekių apyvartą ir labai mažą pelno maržą, siekiančią 1–3%, tuo metu kituose sektoriuose, tokiuose kaip maisto perdirbimas, pelno marža gali siekti nuo 15 iki 30%.

„Mažmeninės prekybos įmonės yra didžiausi vietiniai darbdaviai, jie remia vietines bendruomenes ir verslus. ES prekybos tinkluose vidutiniškai parduodama 70% vietinės kilmės prekių. Apyvartai taikomus mokesčius prekybininkai turės arba prisiimti sau, suderėti naujas sąlygas su tiekėjais, arba pakelti kainas vartotojams. Visiškai neaišku, ko šalys narės siekia šiais mokesčiais“, – stebisi „EuroCommerce“ vadovas.

Panašius mokesčius anksčiau norėjo įvesti Vengrija, Slovakija ir Lenkija, tačiau nesėkmingai. ES Teisingumo Teismas 2010-ųjų Vengrijos mažmeninės prekybos mokestį jau įvertino kaip netiesiogiai diskriminuojantį. Lenkijoje teisinis procesas dėl apyvartos mokesčio teisėtumo dar vyksta, todėl jo įsigaliojimas atidėtas – praėjusią savaitę, Ekonominės plėtros ministrė Jadwyga Emilewicz Lenkijos spaudos tarnybai patvirtino, kad bus laukiama galutinio sprendimo.

Be to, Slovakijos patirtis parodė, kad tokie mokesčiai, kuriais siekiama apmokestinti apyvartą, neišvengiamai didina kainas. Anot Slovakijos Vyriausybės finansų politikos instituto, įvedus prekybos mokestį, kainos per vieną mėnesį išaugo 0,9%. Toks mokesčio sąlygotas kainų kilimas būtų ypač skausmingas Lietuvos gyventojams, nes išlaidos maistui ir nealkoholiniams gėrimams sudaro net 21,6% visų namų ūkių išlaidų.

„Neaišku, kaip siūlomas mokestis Lietuvoje padidins vartotojų pasirinkimą ir padės išlaikyti žemas kainas Lietuvos vartotojams. Taip pat nesuprantama, kodėl įstatymų leidėjai išskyrė mažmeninės prekybos sektorių, kurio pelno maržos yra itin mažos“, – teigia Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) vadovė.

Stambiųjų prekybininkų mokestį įteisinančias įstatymo pataisas Seime įregistravo parlamentarai Jonas Jarutis, Tomas Tomilinas ir Virgilijus Poderys. Įstatymo projekte nurodoma, kad šis mokestis būtų taikomas atlygiui, gautam už fiziniams asmenims parduotas prekes, kai šie prekes įsigytų vartojimo tikslais. Jei prekybininkas per kalendorinį mėnesį tokių prekių parduotų už 2 mln. Eur ir daugiau (be PVM), jis turėtų apskaičiuoti mokėtiną prekybos mokesčio sumą taikydamas 1% mokesčio tarifą.

Asociacija „EuroCommerce“ atstovauja didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones ir gina jų interesus ES struktūrose. Ji vienija 31 šalies nacionalines prekybininkų asociacijas, įskaitant LPĮA, ir 5,4 mln. kompanijų, nuo tarptautinių rinkos lyderių iki smulkiųjų verslų.

LPĮA argumentai:

Projektas prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui;

Projektas sukuria skirtingas konkurencijos sąlygas toje pačioje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams, dėl ko būtina gauti Konkurencijos tarybos išvadą dėl projekto nuostatų suderinamumo su konkurencijos taisyklėmis, taip pat atlikti projekto poveikio konkurencijai vertinimą;

Nei vienoje ES šalyje nėra taikomas mažmeninės prekybos apyvartos mokestis;

Stambios prekybos mokestis turi valstybės pagalbos požymių, todėl įstatymo nuostatos galėtų būti taikomos tik gavus EK pritarimą;

Projektas yra neįgyvendinamas, nes mažmeninės prekybos įmonės neturi galimybių patikimai ir tiksliai identifikuoti stambios prekybos mokesčio bazę;

Projektas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijai;

Projektas pagal įsigaliojimo tvarką prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui;

Privalo būti atliktas siūlomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

