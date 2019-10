Vartotojų teisių apsaugos tarnyba nubaudė „Pigu“ ir „Autodną“ 

Motyvuotų atsakymų į vartotojų pretenzijas neteikusioms bendrovėms „Pigu“ ir „Autodna“ skirtos baudos už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimus.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba praneša apie gautus kelis vartotojų prašymus įvertinti jų ginčus su bendrovėmis „Pigu“ bei „Autodna LT“. Skunduose teigiama, kad vartotojai siekė taikiai išspręsti kilusius ginčus (gauta prekė neatitiko užsakymo, įsigytas galbūt netinkamos kokybės produktas, vartotojo manymu, jam buvo nepilnai suteikta paslauga), todėl kreipėsi į verslininkus su pretenzijomis, tačiau nei viena, nei kita bendrovė neskubėjo pateikti motyvuotų atsakymų.

Tarnybai taip pat nesulaukus bendrovių paaiškinimų, pradėtos galimo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimo nagrinėjimo procedūros. Nustatyta, kad abi bendrovės nepaisė įstatyme įtvirtintos pareigos motyvuotai ir ne vėliau kaip per 14 dienų atsakyti į vartotojo pretenziją. Tarnybos nuomone, „Pigu“ vartotojams pateikti atsakymai nebuvo motyvuoti ir pagrįsti dokumentais bei pateikti pavėluotai, o „Autodna LT“ atsakymo vartotojui nepateikė visai.

Įvertinus visas tyrimų metu nustatytas aplinkybes už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimus abiem bendrovėms skirtos 72 Eur dydžio baudos.

Tarnyba primena, kad verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo pretenziją ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos gavimo pateikti vartotojui motyvuotą ir konkrečiais įrodymais pagrįstą atsakymą. Be to, kai verslininkas atsisako tenkinti vartotojo reikalavimą, savo atsakyme jis privalo informuoti apie vartojimo ginčų sprendimo subjektą, į kurį gali kreiptis vartotojas. Reikalavimų nesilaikantiems verslininkams gali būti taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytos sankcijos.

Tarnybos nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.