Tyrimas dėl skelbimų rinkos pradėtas, gal at(si)ras ir konkurencijos

Didžiausių specializuotų skelbimų portalų galimi tarpusavio ryšiai (buvę ar esami) rinkai kelia įtarimų, nemažai kam atrodo, kad kainos kyla neatsitiktinai. Todėl labai įdomu, kaip situaciją įvertins konkurencijos priežiūros sargai, kurių dėmesio dabar šis sektorius sulauks daugiau.

Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojama padėtimi specializuotų skelbimų rinkoje, lyderiams teks atskleisti savo kainodarą ir atsakyti į nemažai sudėtingų klausimų.

Nepagrįsti tyrimai nervina, bet ar šiuo atveju galime sakyti, kad institucija kabinėjasi be priežasties? Pats prasidėjusio tyrimo faktas dabar besipiktinančius konkurentus ir vartotojus turėtų nuraminti: jeigu rinka stebima – tai visiems į sveikatą!

Jei jūs antrinėje rinkoje retai ką parduodate, apie skelbimų svetainių kainodarą galbūt aiškios nuomonės neturite, bet įmonės, kurių produktai kone kasdien ten šmėžuoja, gali labai tiksliai išdėstyti, kada ir kiek brango skelbimų portalų paslaugos.

Kai klausiame, kodėl nesirenka alternatyvų, jie mums atsako, kad kartkartėmis pabando kelti skelbimus ir kitur, bet efektas nepalyginamas. Tad verčiau sumokėti brangiai, bet gauti gerą paslaugą, sako pašnekovai.

Skelbimų portalų rinka visai panaši į bankų sektorių – čia konkurentų vos keli tie patys skandinavų bankai, siūlantys ir gerą paslaugą, bet ir piktinantys aukštais paslaugų įkainiais.

Esminiai pokyčiai Lietuvos skelbimų rinkoje įvyko dar prieš ketverius metus, kai skelbimų portalų grupė lyderė įsigijo antrą rinkos žaidėją. Labai greitai buvo įvykdytas kitas sandoris, kai buvo parduota dalis skelbimų portalų užsienyje esančiam fondui. Ta prieš ketverius metus buvusi situacija iš tiesų kelia įvairių minčių. Galima žavėtis konkurencijos teisės ir mokesčių žinovais, gebančiais profesionaliai raizgyti tarptautinius įmonių voratinklius, kuriuose pranyksta tikrųjų verslus kontroliuojančių asmenų vardai. Kai dabar klausiame Šarūno Keserausko, Konkurencijos tarybos pirmininko, apie aplinkybes, kuriomis remiantis buvo priimti sprendimai leisti susijungti pirmam ir antram žaidėjams, jis sako, kad buvo tikrinama, kas yra įmonių akcininkai, ir ta informacija rodė, kad kontroliuojantys asmenys yra skirtingi. Jis pripažįsta, kad pokyčių ir rokiruočių tarp akcininkų buvo nemažai iki įmonių susijungimo ir po jo.

Ar buvo paslėpti tikrieji kontroliuojantys asmenys, panaudojant įmonių ir fondų grandines, be išsamaus tyrimo sunku atsakyti. Šiais laikais valstybės institucijos turi pakankamai įrankių informacijai gauti (ypač ES ribose) apie juridinių asmenų akcininkus ir naudos gavėjus, yra įvairių susitarimų dėl informacijos apsikeitimo, tiek dvišalių, tiek ES lygiu. VŽ viliasi, kad Konkurencijos taryba savu laiku visais jais pasinaudojo.

Kai kuriems teisininkams ir šiandien neaišku, iš kokių aplinkybių tuomet Konkurencijos taryba sprendė, kad visi portalai nebuvo kontroliuojami to paties asmens ar asmenų grupės. Kita vertus, jei vienas asmuo per įmonių grandinę valdo pusę portalų, o kitą pusę portalų per kitas įmones valdo kitas asmuo, ir jei abu asmenys yra esami ar buvę bendradarbiai, tai nereiškia, kad visi portalai yra vienose rankose, nes įstatymas nedraudžia draugams ar pažįstamiems asmenims valdyti tos pačios rinkos dalyvių.

Į įdomią padėtį patenka naujasis skelbimų portalų savininkas, kuris galbūt bus atsakingas dėl praeityje įgytos dominuojamos padėties ir piktnaudžiavimo.

VŽ nuomone, dėl kainų – per aukštų, nepagrįstų – galima bambėti, bet dėl jų pykti negalime, ypač jei jos iš tikrųjų pakilo lyderiams nederinant kainodaros. Dėl ko galima piktintis, tai dėl machinacijų, kai slepiami tikrieji verslų savininkai, slapstomasi nuo konkurencijos priežiūros sargų.

Duokdie, kad Konkurencijos tarybai užtektų parako visa tai ištirti. O šis jau prasidėjęs tyrimas, ko gero, atgrasys nuo tolesnio piktnaudžiavimo, jei jis yra.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija