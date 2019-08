Tyrimas: 28% gyventojų naudojasi savitarnos kasomis

Kaskart, jeigu tik yra galimybė, savitarnos kasomis naudojasi 28% šalies gyventojų. 30% pirkėjų, priešingai, šia paslauga apskritai nėra linkę naudotis: 22% tokiomis kasomis nesinaudoja niekada, o 8% – tik kraštutiniu atveju, rodo rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ liepos mėnesį atliktas tyrimas.

Atlikto tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad dažniau savitarnos kasomis linkę naudotis jaunesnio ir vidutinio amžiaus (iki 45 m.), aukštesnio išsilavinimo, didesnių pajamų asmenys bei didmiesčių gyventojai. Esminių skirtumų lyties atžvilgiu nepastebėta.

Iš viso tyrime apklausti 1.007 respondentai nuo 18 iki 75 m. iš visos Lietuvos. Tyrimas atliktas verslo valdymo ir dirbtinio intelekto sprendimus kuriančios įmonių grupės „Dineta“ užsakymu.

„Tyrimo rezultatai rodo, kad 19% pirkėjų nesinaudoja savitarnos kasomis, jeigu perka daug prekių. 13% pirkėjų teigia, kad tik ilgos eilės įprastose kasose juos priverčia pasinaudoti šia paslauga, o 10% jos atsisako, jeigu tenka savarankiškai ieškoti sveriamų prekių. Visi šie argumentai signalizuoja viena – apsiperkant klientui svarbiausias patogumas ir laikas“, – vertina Giedrius Židonis, „Dinetos“ produkto vystymo skyriaus vadovas.

Pasak jo, vertinant šiuolaikines technologijas, galima prognozuoti, kad savitarnos naudotojų skaičius tik didės, nes netolimoje ateityje, pasitelkiant dirbtinį intelektą ir kitas naująsias technologijas, nesunkiai bus pašalintos savitarnos greičio problemos tiek skenuojant prekes, tiek ieškant jų paieškoje.

„Manau, kad patobulinus procesus tikėtina, jog po kelerių metų savitarnos kasas nuolat rinksis apie 50% pirkėjų“, – teigia G. Židonis.

„Savitarnos kasos įranga kainuoja maždaug nuo 3.000 iki 15.000 Eur ir daugiau, priklausomai nuo pasirinkto įrangos tipo. Tokios įrangos aptarnavimas vėliau kainuos apie 600 Eur per metus. Mūsų skaičiavimais, savitarnos kasos įrengimas turėtų atsipirkti per vienus metus ar net greičiau. Todėl akivaizdu, kad papildoma savitarnos kasa parduotuvėje yra tikrai naudinga verslui“, – sako Linas Matkevičius, aljanso „Aibė“ IT paslaugų ir projektų vadovas.