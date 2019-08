Vartotojų pasitikėjimo rodiklis: optimistų padaugėjo

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. rugpjūtį buvo 7 ir, palyginti su liepa, padidėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Palyginti su liepa, gyventojai šiek tiek geriau vertino namų ūkio finansinės padėties pokyčius per praėjusius 12 mėn. ir didesniems pirkiniams ketino išleisti daugiau. Tačiau šalies ekonominės padėties ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas vertino truputį blogiau.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime rugpjūtį skyrėsi 1 procentiniu punktu: mieste jis sudarė 7, kaime – 6. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu, kaime – tiek pat sumažėjo.

Rugpjūtį, palyginti su liepa, padaugėjo miesto gyventojų, geriau vertinančių savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. ir ketinančių padidinti išlaidas didesniems pirkiniams. Tačiau nuo 37% iki 33% sumažėjo miesto gyventojų dalis, mananti, kad gerės šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.

Kaimo gyventojai, palyginti su praėjusiu mėn., geriau vertino šalies ekonominės padėties perspektyvas, blogiau – namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., namų ūkio finansinės padėties perspektyvas ir planavo mažiau išleisti didesniems pirkiniams.

[infogram id="128d7c03-de1a-48e3-a938-dc9b6af6af32" prefix="W2E" format="interactive" title="pasitikėjimo-rodiklis"]

Kaip keitėsi per metus

Per metus (2019 m. rugpjūtį, palyginti su 2018 m. rugpjūčiu) vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Tai lėmė teigiami visų jo sudedamųjų dalių pokyčiai.

Gyventojų, teigiančių, kad per praėjusius 12 mėn. jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 19% iki 26%, o teigiančių, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 27% iki 17%.

Gyventojų, prognozuojančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pagerės, dalis padidėjo nuo 30% iki 35%, o manančių, kad gerės jų pačių namų ūkio finansinė padėtis, dalis per metus padidėjo nuo 22% iki 24%. Beveik trečdalis gyventojų teigė, kad per artimiausius 12 mėn. didesniems pirkiniams ketina išleisti daugiau nei per praėjusius 12 mėn., 15% – mažiau (prieš metus – atitinkamai 27% ir 18%).