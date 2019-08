Statistikos departamentas: e. prekybos apimtis auga

2019 m. pirmąjį ketvirtį dauguma (83%) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, atliko iki 5 užsakymų ir per ketvirtį daugiau nei pusė jų išleido iki 100 Eur, rodo Statistikos departamento duomenys.

Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, sporto prekės (57% e. prekybos vartotojų), namų ūkio reikmenys (44%), bilietai į kultūros renginius (41%), kelionių bilietai ar automobilio nuoma (36%), apgyvendinimo paslaugos atostogoms (34%), maisto ir kasdienio vartojimo prekės (33%).

2019 m. pirmąjį ketvirtį e. prekyba asmeniniais tikslais naudojosi 38% 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 46% tokio amžiaus internautų. Dauguma (83%) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, atliko iki 5 užsakymų, daugiau nei pusė (55%) e. prekybos vartotojų per ketvirtį išleido iki 100 Eur. Per pastaruosius 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 48% 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 59% to amžiaus internautų.

Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 55% 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 67% tokio amžiaus internautų.

