„Maxima LT“ užsitikrino 52 mln. Eur, kuriuos skirs parduotuvėms atnaujinti

Šiaurės investicijų bankas (angl. Nordic Investment Bank, NIB) ir mažmeninės prekybos tinklas „Maxima LT“ pasirašė 52 mln. Eur vertės paskolos sutartį, skirtą investicijoms į grupės įmonių Baltijos šalyse atsinaujinimą.

Dešimties metų trukmės paskola finansuos „Maxima“ prekybos tinklo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atnaujinimo programą.

Programoje numatyta renovuoti 31 tinklui priklausančią parduotuvę, investuojant į aplinką tausojančias šaldymo sistemas ir vėsinimo technologijas, LED apšvietimą ir saulės jėgainių įrengimą. Atsinaujinimu taip pat siekiama geriau atliepti besikeičiančius pirkėjų poreikius, todėl apsipirkimas renovuotuose parduotuvėse taps patogesnis.

Skaičiuojama, kad tinklo atnaujinimas leis rekonstruotuose prekybos centruose kasmet sutaupyti apie 40 GWh arba daugiau nei 30% šiuo metu suvartojamos energijos. Be to, parduotuvėse įrengtos saulės jėgainės iš atsinaujinančių šaltinių per metus pagamins 13 GWh elektros energijos, taip sumažinant „Maxima grupės“ perkamos energijos sąnaudas.

„Projektas ne tik padidins bendrovės energetinį efektyvumą, bet ir pagerins apsipirkimo kokybę klientams. „Maxima grupė“ užima svarbią vietą Baltijos mažmeninės prekybos rinkoje, o jų investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą atspindi auganti dėmesį tvarumui visame sektoriuje“, – teigia Henrikas Normanas, NIB prezidentas ir generalinis direktorius.

„Pasirašydami paskolos sutartį, įsipareigojame investuoti į energinį efektyvumą didinančius sprendimus savo parduotuvėse. Tai leis ne tik sumažinti veiklos sąnaudas – sutaupytas lėšas galėsime skirti inovatyviems sprendimams ir švariosioms technologijoms“, – sako Vitalijus Rakovskis, „Maxima grupės“ finansų vadovas.

Parduotuvių atnaujinimo programą planuojama įgyvendinti 2019-2021 m.

„Maxima grupė“ yra viena didžiausių mažmeninės prekybos įmonių Baltijos šalyse, taip pat veikiant Lenkijoje ir Bulgarijoje. Bendrovei priklauso daugiau nei 1.000 parduotuvių, kuriose dirba apie 40.000 darbuotojų. Pagal sukuriamų darbo vietų skaičių „Maxima grupė“ yra privataus sektoriaus lyderė Baltijos šalių regione.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) yra tarptautinė finansinė institucija, priklausanti aštuonioms šalims narėms: Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finansuoja privačiuosius ir viešuosius projektus šalyse narėse ir už jų ribų. NIB turi aukščiausią įmanomą pirmaujančių kredito reitingo agentūrų „Standard & Poor’s“ ir „Moody’s“ suteiktą kredito reitingą – „AAA/Aaa“.

