Po ES teismo sprendimo Lenkijoje gali būti įvestas prekybos mokestis didiesiems

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Europos Komisijos (EK) nepalankų sprendimą dėl mažmeninės prekybos mokesčio Lenkijoje, kuris buvo vadinamas prasilenkiančiu su ES teise. Teismas nusprendė, kad Komisija padarė klaidą, nagrinėdama šią mokestinę priemonę.

Ketvirtadienį ES Bendrasis Teismas paskelbė, kad Lenkijos planas apmokestinti didelius mažmenininkus daugiau nei mažus nepažeidžia bendrijos valstybės pagalbos taisyklių, todėl galima atgaivinti idėją įvesti apyvartos mokestį, rašo FT.

Ketvirtadienio nutarimas atšaukia EK sprendimą sustabdyti planą, kuris buvo vienas iš svarbiausių Lenkijos „Teisės ir teisingumo“ partijos pagrindinių įplaukų didinimo pasiūlymų, rengiantis 2015 m. parlamento rinkimams. Tuomet numatyta, kad mažmenininkai mokės mokestį, apskaičiuojamą nuo jų mėnesinės apyvartos.

Rengiantis įvesti šį mokestį buvo siūloma taikyti 0,8 % tarifą tiems subjektams, kurių metinė apyvarta sudaro nuo 17 mln. zlotų (4,5 mln. USD) iki 170 mln. zlotų (44 mln. USD) per mėnesį, ir 1,4% įmonėms, kurių pardavimai viršija 170 mln. zlotų (44 mln. USD). Įmonėms, kurių apyvarta nesiekia 17 mln. zlotų (4,5 mln. USD) per mėnesį, papildomo mokesčio mokėti nereikėtų. Pardavimai skaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir neatsižvelgiant į prekybą tarp įmonių.

ES teismas teigia, kad progresyvus apmokestinimas nuo tam tikros ribos, netgi nuo aukštos ribos, pats savaime nereiškia, kad egzistuoja atrankinis pranašumas.

Pawelas Jurekas, Lenkijos finansų ministerijos atstovas spaudai, FT teigia, kad Lenkijoje neplanuoja įvesti šio mokesčio dar šiais metais.

Šis Bendrojo Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas ES Teisingumo Teismui. Kol kas EK nepranešė, ar skųs sprendimą.