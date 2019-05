Mažų parduotuvių plėtrą Vilniaus centre vis dar riboja kliūtys

Per kelerius metus Vilniaus ir Kauno centrinėse dalyse atsidarys iki dešimties naujų nedidelių parduotuvėlių, prognozuoja ekspertai. Vis dėlto, spartesniai 120–500 kv. m ploto parduotuves norintys atidaryti prekybininkai, susiduria su kliūtimis.

Bene labiausiai plėtrą riboja aukštos patalpų nuomos kainos, veiklos apribojimai bei vis dar nepakankamas pėsčiųjų srautas, sako Domas Jagminas, NT konsultacijų bendrovės „Solid Real Advisors“ partneris. Tačiau naujų nedidelių parduotuvių proveržio didmiesčių centre laukiama.

„Bent jau Vilniuje sąlygos tam turėtų tapti vis palankesnės. Sostinės senamiestyje laisvų prekybai tinkamų patalpų pastaruoju metu daugėja, todėl nuomos kainos turėtų kristi. Kitas svarbus aspektas – pėsčiųjų srautai. Jei miesto centras pritrauktų daugiau gyventojų, mažoms parduotuvėlėms veikti būtų gerokai lengviau, o ir miesto centrą turėtume gyvesnį“, – teigia p. Jagminas.

Pasak jo, po truputį jau vyksta pokyčiai miesto centre ir senamiestyje: naujai statomuose namuose kuriasi jaunos šeimos, Naujamiestyje, Užupyje, kitose centrinėse dalyse kyla nauji gyvenamieji kvartalai, kuriems jau dabar reikia būtiniausių prekių parduotuvių. Skubantiems miesto žmonėms pritaikytos nedidelės parduotuvėlės, kuriose būtų galima greitai nusipirkti svarbiausių maisto produktų, rasti užkandžių ir kavos išsinešti, tampa vis reikalingesnės.

Eksperto požiūriu, prekybos tinklams daugeliu atvejų gerokai pigiau naujas parduotuves atidaryti toliau nuo Senamiesčio esančiuose prekybos centruose, kur patogus privažiavimas viešuoju ir nuosavu transportu, pakanka stovėjimo vietų automobiliui. Toliau nuo centro patalpų nuomos kainos gali būti iki penkių kartų žemesnės, o ir įsikurti čia būna gerokai paprasčiau. Be to, prekybininkams miesto centre tenka derintis prie įvairiausių aplinkybių: patalpos dažnai būna be reikiamų inžinerinių ir techninių sprendimų, tame pačiame pastate neretai gyvena gyventojai, prie kurių reikia derintis, o reikalavimai ir leidimų gavimo tvarka veiklai vykdyti Senamiestyje yra daug griežtesni, ypač alkoholio prekybai. Todėl parduotuvių įrengimas čia dažnai užtrunka ilgiau, teigia p. Jagminas.

Pasak jo, didesniam aktyvumui senamiestyje dažnai priešinasi ir jo gyventojai. Gyvendami miesto centre jie dažnai nori visiškos ramybės, nesutinka, kad jų name atsidarytų parduotuvė. Greičiausiai, dar turės praeiti šiek tiek laiko, kol žmonės suvoks, kad senamiestis yra miesto širdis ir yra skirtas visiems, o Vilniaus ar Kauno centre bus galima pasijusti kaip didžiuosiuose Europos miestuose.

Patogaus apsipirkimo parduotuvių (angl. convenience) rinka pasaulyje per artimiausius trejus metus išaugs 30% ir pasieks 990 mlrd. Eur, prognozuoja duomenų analitikos bendrovė „Global Data“.

Lietuvoje šis formatas taip pat sparčiai skinasi kelią: nedidelių parduotuvių segmente plečiasi didieji tinklai, taip pat atsiranda naujų žaidėjų. VŽ rašė, kad sostinėje patogaus apsipirkimo segmentą toliau plečia nauji žaidėjai – J. Basanavičiaus g. atidaryta „BriBri“ maisto prekių parduotuvė.

VŽ rašė, kad penki didieji prekybos tinklai „Maxima“, „Lidl“, „Rimi“, „Iki“ ir „Norfa“ šiais metais naujoms parduotuvėms atidaryti ir turimoms atnaujinti skyrė milijoninius biudžetus.