Staiga prekių pristatymas per dieną tapo norma

JAV elektroninės komercijos milžinė „Amazon“ savo programos „Prime“ nariams nuo šiol daugelį prekių pristato per dieną. Dar aukščiau iškelta kartelė nebaugina pagrindinių varžovų, kurie irgi kalba apie naujas internetu užsakytų prekių pristatymo terminų aukštumas.

„Amazon“ naujieną apie tai, kad daugelį prekių nuo šiol galės pristatyti per dieną, pagrindiniai varžovai „Walmart“ ir „Target“ sutiko ramiai. Didžiausia prekybininkė JAV „Walmart“ ne tik priėmė iššūkį bet jį dar padidino, savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje paskelbdama tokio turinio žinutę: „Prekių pristatymas per vieną dieną.... be narystės mokesčio. TAI būtų ypatinga. Sekite naujienas“.

„Walmart“ tiksliau nepaaiškina, ką šis pareiškimas reiškia.

Alice Fournier, „Kantar Consulting“ elektroninės komercijos ir skaitmeninių sprendimų viceprezidentė, „Retaildive“ sako, kad „Walmart“ pareiškimas, kaip ir „Amazon“ naujiena, iš tiesų susiję su dideliais pokyčiais.

„Amazon“ kai kuriose valstijose jau kurį laiką prekes pristatydavo per dieną. Dabar jie apie tai pranešė ir prisiėmė įsipareigojimą. „Walmart“ labai sėkmingai plečia prekių atsiėmimo tinklą, jų maistomatai, į kuriuos patenka internetu užsakytos prekės, garantuoja prekių atsiėmimą tą pačią dieną. Formuojasi nauja praktika, peržengiamos egzistuojančių galimybių ribos“, – komentuoja p. Fournier.

VŽ rašė, kad didžiausia pasaulyje elektroninės komercijos platforma „Amazon“ yra daugelio prekybininkų ir gamintojų akiratyje. Šiuo metu aktyviau ar pasyviau čia savo produktus parduoda tūkstančiai gamintojų iš Lietuvos. „Amazon“ platformoje prekės matomumas priklauso nuo tam tikrų algoritmų, kuriuos žinant galima pasiekti geresnių prekybos rezultatų, sako ekspertai.

VŽ taip pat rašė, kad JAV elektroninės komercijos milžinės parduotuvės be kasų „Amazon Go“ turi nemažai trūkumų ir sakydami, kad ši koncepcija yra prekybos ateitis, galime labai klysti, sako ekspertai.