„Vision Express“ apyvarta augo 18,5%

Optikų tinklą „Vision Express“ valdanti bendrovė 2018 m. gavo 8,4 mln. Eur pardavimo pajamų (su PVM), 18,5% daugiau nei 2017 m., kai šis skaičius sudarė 7,1 mln. Eur. Panašaus augimo tikimasi ir šiemet.

Ernestas Petrauskas, „Vision Express“ generalinis direktorius, sako, kad akinių rinka Lietuvoje auga keturis kartus greičiau nei Vakarų Europoje: Vakarų Europoje ir Skandinavijoje akinių rinka per pastaruosius metus išaugo 2,5%, Baltijos šalių regione optikų verslas pernai ūgtelėjo apie 10%. Lietuviai vis daugiau dėmesio skiria regai ir akių sveikatai, vis dažniau nešioja korekcinius akinius. Tęsiantis ekonominiam pakilimui, panašaus augimo galima tikėtis ir šiais metais.

Posovietinių šalių problema yra ta, kad sveikatai vis dar skiriama per mažai dėmesio, o rega – ne išimtis. Anksčiau regos priežiūros asortimentas buvo itin mažas, todėl žmonės neturėdavo iš ko rinktis, o ir bendra regos sveikatos būklė nebuvo tokia svarbi. Vakarų pasaulyje situacija visiškai kitokia – tai rodo didesnės akinių pardavimų apimtys tūkstančiui žmonių. Be to, ten regėjimą įprasta tikrintis žymiai dažniau – kartą per dvejus metus, kai Lietuvoje – kartą per trejus ar ketverius metus, teigia p. Petrauskas.

„Lietuvos atotrūkis nuo kitų šalių kasmet mažėja: didėja gyventojų perkamoji galia, vartojamos aukštesnės kokybės prekės ir paslaugos, žmonės skiria daugiau dėmesio reguliariai regėjimo diagnostikai. Vis svarbesnės tampa technologijų naujovės regėjimo korekcijos srityje“, – sako p. Petrauskas.

Keičiasi pirkimo įpročiai

Pastaruoju metu labiausiai auga akinių nuo saulės pardavimai (40%), o šiemet prognozuojama, kad šuolis bus dar didesnis. Tai lemia mažėjantis sezoniškumas, kadangi akiniai nuo saulės perkami ne tik vasarą.

Korekcinių akinių pernai parduota 14% daugiau nei 2017 m. Augo ir akinių be dioptrijų su specialia danga, kuri apsaugo nuo žalingos, skaitmeninių prietaisų skleidžiamos, mėlynojo spektro šviesos, pardavimai.

Vertinant pardavimus pagal kainą, didėja vidutinės ir aukštesnės kainų kategorijos akinių segmentų pardavimai.

„Daug potencialo optikų verslas mato prekyboje internetu, kur didžiausią pardavimų dalį sudaro kontaktiniai lęšiai“, – sako p. Petrauskas. „Vision Express“ valdoma „Dr.Lensor“ elektroninė parduotuvė Lietuvoje vien per keturis šių metų mėnesius, palyginti su visais 2018 m., augo 95%.

Palanki situacija rinkoje leidžia plėsti optikų tinklą.

„Praeiti metai parodė, jog perkamoji galia ir darbo užmokestis labiausiai didėjo žemesnio ir vidutinio pajamų lygio tikslinėje grupėje – tai klientai, kurie anksčiau žymiai rečiau tikrindavosi regėjimą arba įsigydavo žemos kokybės korekcinius akinius ne optikos parduotuvėse, tačiau jų įpročiai ir poreikiai keičiasi. Tad nors didžioji mūsų verslo dalies koncentracija yra didmiesčiuose, akivaizdu, jog regionuose trūksta plačios pasiūlos bei kokybišką aptarnavimą garantuojančių optikų“, – teigia p. Petrauskas.

Šiuo metu tinklą sudaro penki salonai Vilniuje, trys Kaune ir po vieną Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje, teigiama įmonės interneto svetainėje.