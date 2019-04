„Iki“ pakeitė požiūrį į elektroninę prekybą

Uždirbti iš elektroninės prekybos maisto produktais vis dar sudėtinga daugelyje šalių, tačiau „Rewe“ yra nusprendusi, kad įmonių grupei būtina turėti vietą šiame traukinyje. Mat vieną dieną e. komercijos reikšmė taip išaugs, kad bus absoliučiai neatsiejama verslo, norinčio būti aktualiam ir pelningam, dalis. Todėl svarstoma, kokiu būdu imtis e. komercijos ir Lietuvoje.

Januszas Kulikas, Vokietijos mažmeninės prekybos tinklo „Rewe“, valdančio beveik 94% prekybos tinklo „Iki“ akcijų, valdybos narys, interviu VŽ teigia, kad e. komercija yra labai sudėtinga verslo dalis. Vokietijoje įmonių grupė turi savo e. prekybos bendrovę „Rewe Digital“ su keliais šimtais darbuotojų ir daugybe įdomių sprendimų. Šis verslas auga labai greitai, bet pelno eilutė dar neatitinka lūkesčių.

„Vis dėlto manome, kad mums būtina turėti vietą šiame traukinyje, nes vieną dieną e. komercijos reikšmė taip išaugs, kad bus absoliučiai neatsiejama verslo, norinčio būti aktualiam ir pelningam, dalis. Prieš daugelį metų kai kurie elektronikos prekių tiekėjai nuvertino e. komerciją ir pažvelkite, kas atsitiko. Didžiulės bendrovės, tokios kaip „Media Saturn“, prieš dešimt metų turėjusios lyderių pozicijas, dabar nepajėgia išspręsti problemų. Lietuvoje vis dar analizuojame, kuriuo būdu mums dalyvauti e. komercijoje, kuris scenarijus iš trijų svarstomų būtų geriausias“, — teigia p. Kulikas.

Anksčiau (2017 m. rugsėjį) Gerardas Rogas, „Palink“, valdančios prekybos tinklą „Iki“, generalinis direktorius, paklaustas, kaip mano, kodėl e. prekybos maistu versle Lietuvoje kol kas niekas neuždirba pelno arba ėmęsi šio verslo po kurio laiko stabdo veiklą, interviu VŽ sakė, kad pirkėjai nori patys išsirinkti maisto produktus, įvertinti jų sudėtį, šviežumą ir kokybę parduotuvėje. Patirtis rodo, kad e. prekyba ne maisto prekėmis yra visai kitoks verslas nei e. prekyba maistu. Be to, Lietuvos rinka tam yra tiesiog per maža.