Griežtėja elektroninės prekybos taisyklės 

Europos Parlamentas (EP) trečiadienį pritarė taisyklėms, skirtoms apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo internetinėje prekyboje bei skirtingos kokybės prekių tuo pačiu pavadinimu. Šalys narės direktyvą turės įgyvendinti per dvejus metus.

Internetinės prekybos ir prekių palyginimo svetainės (tokios kaip „Amazon“, „eBay“, „AirBnb“ ar „Skyscanner“) privalės atskleisti pagrindinius parametrus, lemiančius rodomų paieškos rezultatų eiliškumą. Svetainės taip pat bus įpareigotos aiškiai informuoti vartotoją, iš ko jis perka prekę ar paslaugą: ar iš jos pačios, ar iš kitos įmonės, ar iš privataus asmens, praneša EP.



Europarlamentarai taip pat siekia kovoti su praktika, kai vienodai atrodančios prekės, parduodamos skirtingose šalyse, nepagrįstai yra kitokios sudėties. Nors prekiautojas turi teisę to paties prekės ženklo prekes pritaikyti skirtingoms geografinėms rinkoms „dėl teisėtų ir objektyvių priežasčių“, kaip antai skirtingi valstybių įstatymai, vietinė ar sezoninė žaliavų pasiūla ir pan., svarbu, kad vartotojas būtų tinkamai informuotas apie tokius skirtumus ir galėtų juos lengvai atpažinti, pažymima direktyvoje. Europos Komisija įpareigota per dvejus metus nuspręsti, ar vienodai atrodančių skirtingos sudėties prekių pardavinėjimas skirtingose šalyse laikytinas nesąžininga komercine praktika.



Už tarptautinius pažeidimus, kai pažeidžiamos bent trijų ES valstybių vartotojų teisės arba nukenčia bent dvi valstybės neskaičiuojant pardavimo šalies, maksimali bauda sieks bent 4% nuo prekybininko metinės apyvartos, o kai apyvarta neaiški – bent 2 mln. Eur.



Europarlamentarai atmetė Komisijos pasiūlymą sumažinti laikotarpį, per kurį pirkėjai gali grąžinti internetu įsigytas prekes, ir nutarė, kad būtų išlaikytas esamas 14 dienų terminas.



Pranešėjas Danielis Daltonas (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Jungtinė Karalystė) teigia, kad ši direktyva atnaujina vartotojų teises interneto amžiuje ir suteikia jiems daugiau apsaugos. Skirtingų ES šalių vartotojai negali būti klaidinami gaminiais, pagamintais pagal skirtingus standartus, tačiau atrodančiais taip pat.

Ėmėmės konkrečių žingsnių šiai problemai spręsti, o Europos Komisija turės per dvejus metus įvertinti pažangą,“ — teigia p. Daltonas.

Direktyvai pritarė 474 EP nariai, nepritarė 163, susilaikė 14. Dėl jos jau sutarta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai ją patvirtinti.