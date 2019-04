Atidarė pirmą naujos koncepcijos „Monton“ parduotuvę

Vilniaus prekybos centre „Akropolis“ po rekonstrukcijos atidaryta naujos koncepcijos „Monton“: prekybinė erdvė suskirstyta zonomis pagal poreikius ir gyvenimo būdą, manekenus pakeitė skaitmeniniai ekranai, erdvė dekoruota gyvomis gėlėmis.

„Vilniaus „Akropolio“ renovacija šiek tiek paspartino mūsų įmonės planus iš esmės atnaujinti „Monton“ prekės ženklą ir parduotuvių tinklą. Pokyčius, kuriuos esame suplanavę savo parduotuvių portfelyje, kosmetiniais nepavadinsi. Esame įsivertinę, kad apie 30% klientų mūsų parduotuvėse persidengia, be to, parduotuvių tinklus vienija bendra lojalumo sistema, todėl 2020 m. įmonė yra numačiusi apjungti „Monton“ ir „Mosaic“ ženklus bei parduotuvių tinklus ir savo portfelyje greta „Monton“ turėti ir „Monton Studio“ bei „Monton Office“ prekių ženklus“, – pranešime spaudai cituojama Viktorija Krolytė, „Baltika Lietuva“ direktorė.

VŽ rašė apie šiuos įmonės pokyčius ir naują strategiją.

nuotrauka::1left

Pirmąjį ketvirtį įmonės apyvarta, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 6%, iki 2,16 mln. Eur (be PVM). Toks apyvartos augimas pasiektas net tada, kai keturioms savaitėms rekonstrukcijai buvo uždaryta viena stipriausių įmonės parduotuvių Vilniaus „Akropolyje“. Palyginus apyvartas tokiame pačiame prekybiniame plote (angl. like for like), pirmojo ketvirčio augimas yra 7,4%, teigiama pranešime.

„Baltika Lietuva“ yra Estijos kapitalo bendrovės „Baltika Group“ dukterinė įmonė Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė valdo „Monton“, „Baltman“, „Mosaic“, „Ivo Nikkolo“ ir „Bastion“ prekės ženklus bei internetinę parduotuvę andmorefashion.com. Lietuvoje šiuo metu veikia 30 bendrovei priklausančių parduotuvių.