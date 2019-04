„Iki“ savininkės „Rewe“ apyvarta pirmąsyk viršijo 60 mlrd. Eur

Vokietijos mažmeninės prekybos tinklo „Rewe“ pardavimai 2018 m. sudarė 61,2 mlrd. Eur ir buvo 4,7% didesni nei 2017 m. Prekybininkas pirmąsyk peržengė 60 mlrd. Eur ribą.

Vokietijoje tinklo pardavimai augo 4,5%, o užsienio rinkose didėjo 5,2%. Pardavimai užsienio rinkose sudarė 28,7% visos tinklo apyvartos.

„Rewe“ grupė sveikai auga tiek namų rinkoje, tiek ir užsienyje. 2018 m. turėjome naudos iš pastaraisiais metais įdiegtų modernių sprendimų, plėtros ir investicijų. Esame kooperatyvas ir laikomės savo strateginės krypties ramiai, nors kartais rinkoje ir konkurencinėje aplinkoje įtampos nepavyksta išvengti“, – ESM sako Lionelis Souque, „Rewe“ generalinis direktorius.

Per praėjusius metus 180 „Rewe“ parduotuvių buvo atnaujintos pagal naujausią koncepciją.

„Rewe“ prekybos tinklai Austrijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Rusijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje sudarė 9,4 mlrd. Eur ir, palyginti su 2017 m., didėjo 6,2%.

nuotrauka::1left

VŽ rašė, kad „Rewe“ nuo balandžio 600 parduotuvių organiškus vaisius ir daržoves pardavinės pakuotėse, pagamintose be plastiko. Tai bandomasis prekybininko projektas, apimsiantis parduotuves, esančias Badene-Viurtemberge, Saro krašte ir Reino krašte-Pfalce, rašo ESM. Beveik visi organiški vaisiai ir daržovės bus parduodami be plastikinių pakuočių, jas pakeis aplinkai draugiškos alternatyvos. Planuojama, kad šis sprendimas leis sutaupyti apie 90.000 kg pakuočių per metus, įskaitant 55.000 kg plastiko.

Į bandomąjį eksperimentą įtraukti maždaug 107 skirtingų rūšių vaisiai ir daržovės. Prekybininkas stebės, kokios įtakos šis sprendimas turi produktų šviežumui, gyvavimo lentynoje trukmei ir kaip naujovę vertins pirkėjai. Apibendrinus rezultatus bus sprendžiama, ar naudoti naujus pakavimo sprendimus visose tinklo parduotuvėse.