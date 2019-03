„Microsoft“: didės dirbtinio intelekto reikšmė prekyboje 

57% apklaustų bendrovių vadovų tikisi, jog dirbtinis intelektas jiems padės pagerinti klientų aptarnavimo ir pagalbos procesus. Prognozuojama, kad iki 2025 m. 95% klientų užklausų spręs dirbtinio intelekto pagrindu veikiantys „botai“.

Naujausias „Microsoft“ tyrimas rodo, kad verslininkai dirbtinį intelektą (DI) mato jau ne tik kaip pagalbininką efektyvinant veiklą, bet ir priimant strateginius verslo sprendimus. Į pastaruosius gebėjimus turintį DI žada investuoti net pusė apklaustų sparčiai augančių bendrovių vadovų. Tuo pačiu „Microsoft“ ekspertai pastebi, kad mūsų regione veikiančios prekybos sektoriaus įmonės vis dar dažniausiai DI naudoja tik veiklos efektyvumui didinti, o kai kurios vis dar dirba pagal 60 metų skaičiuojančias klientų aptarnavimo taisykles.

„Skaitmenizacija atnešė visiškai naujus pirkėjų lūkesčius, tačiau nemaža dalis prekybininkų su jais vis dar linkę bendrauti, remdamiesi praėjusio amžiaus taisyklėmis. Šiandieninis pirkėjas, dažnai pats to nesuprasdamas, nori, kad parduotuvės ar prekės ženklų atstovai išpildytų, o kartais net atspėtų jų norus. Be tiesioginio ryšio su klientais ir kalno įvairių susijusių duomenų apie jų įpročius ir tendencijas, to padaryti tiesiog neįmanoma. Todėl šioje vietoje dirbtinis intelektas užima vis svarbesnį vaidmenį“, – sako Goran Amon, „Microsoft“ strateginių pardavimų vadovas Centrinės ir Rytų Europos regionui.

Pasak jo, ateities prekybos scenarijai jau visai netoli. Netrukus nieko nestebins, kai virtualaus asistento savo telefone paprašysime išrinkti palapinę artimiausiam žygiui į miškus. DI išanalizuos kelionės kryptį, artimiausius orus ir pagal tai parinks geriausią pasirinkimą. Tuo pačiu asistentas nurodys artimiausią parduotuvę, kur šią konkrečią palapinę galima įsigyti bei apie tai iš anksto įspės tos parduotuvės atstovus, kad šie jau būtų pasiruošę ir galėtų pasiūlyti papildomų naudingų priedų.

Tyrimo metu apklausta daugiau nei 1.100 bendrovių vadovų Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV.