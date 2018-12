Teismas: Konkurencijos taryba neprivalo vaistinėms grąžinti paimtų dokumentų

Konkurencijos taryba neprivalo grąžinti tyrimo metu paimtos informacijos vienus didžiausių vaistinių tinklų Lietuvoje valdančioms bendrovėms „Limedika“, „Gintarinė vaistinė“ ir „Norfos vaistinė“, nutarė teismas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) gruodžio 20 dieną jau antrą kartą atmetė trijų bendrovių skundą. Spalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įpareigojo šį teismą dar kartą nagrinėti skundą.

Pasak įmonių, Konkurencijos taryba šiurkščiai pažeidė įstatyme įtvirtintą informacijos rinkimo procedūrą, nes dalis didelės apimties paimtų duomenų su tyrimu nesusiję.

Pasak teismo, taryba turi teisę peržiūrėti tyrimui reikalingus dokumentus, gauti jų kopijas ir išrašus, susipažinti su įmonių darbuotojų darbo užrašais, juos bei kompiuteriuose ir laikmenose esančią informaciją kopijuoti. Teisėjų teigimu, šie duomenys turi įrodomąją vertę tyrimui, jie paimti iš bendrovių darbuotojų – farmacijos veiklos, produktų ir pardavimų skyrių vadovų, kurių veikla tiesiogiai susijusi su tyrimu – tarp vaistinių sudaryto susitarimo dėl PVM įstatymo pakeitimo nuostatų vykdymo.

Be to, kaip teismui nurodė taryba, iš darbuotojų buvo paimta ne visa informacija, o tik elektroninės dėžutės ir tam tikri elektroniniai dokumentai. Be to, įmonėms paprašius grąžinti kai kuriuos nesusijusius dokumentus, taryba dalį jų grąžino.

„Tarybos veiksmai paimant dokumentus, informaciją ir dalies dokumentų negrąžinimas vertintini kaip pateisinami ir proporcingi siekiamam viešajam tikslui – saugoti konkurenciją nuo draudžiamų susitarimų“, – rašoma VAAT nutartyje.

Bendrovės norėjo, kad Konkurencijos taryba tyrimui pasiliktų tik informaciją, apimančią laikotarpį nuo 2017 metų rugpjūčio 30 dienos. Pasak įmonių, apribota teisė naudotis duomenimis, nesusijusiais su tyrimu, joms sukelia neigiamų teisinių pasekmių. Anot jų, šie duomenys apima laikotarpį nuo 2013 metų sausio – daugiau nei 4,5 metų anksčiau nei atsirado aplinkybės, susijusios su tyrimu.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo kovo 21 dieną. Tuomet pareigūnai atliko patikrinimus įmonių patalpose ir, bendrovių teigimu, paėmė didelės apimties informaciją, įskaitant asmeninę bei susijusią su advokato profesine paslaptimi, rašoma teismo nutartyje.

Faktą, kad Konkurencijos tarybos atstovai lankėsi įmonėse bei paėmė dokumentų, šių metų kovą BNS patvirtino „Eurovaistinės“, „Gintarinės vaistinės“ bei „Limedikos“ atstovai. Taryba tyrimo nekomentuoja.

Lietuvoje kovą veikė apie 1.300 vaistinių, iš jų per 1.000 priklauso tinklams – didžiausi jų yra „Nemuno vaistinė“ (295 vaistinės), „Eurovaistinė“ (285), „Gintarinė vaistinė“ (230), „Norfos vaistinė“ (96) ir „Benu vaistinė Lietuva“ (83).

