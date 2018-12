Prekybininkai, neapsikentę nelygybės, randa sprendimų

Daugelis verslininkų, įkūrusių įmones, kaip pagrindinį savo konkurentą įvardija ne kitą bendrovę, užsiimančią panašia veikla, o tuos, kurie dirba pagal verslo liudijimus arba individualios veiklos pažymą.

Ypač tokia konkurencija paaštrėja artėjant progoms užsidirbti: jomis nori pasinaudoti ne tik nuolatiniai verslo atstovai, bet ir galimybių medžiotojai.

Pavyzdžiui, Kovo 8-ąją didmiesčių gatvės virsta tulpių upėmis, nes čia suplūsta vienadieniai prekiautojai. Dažniausiai jie išsirenka vietas, kur yra didžiausi praeivių srautai, – prie didžiųjų parduotuvių, poliklinikų, mokyklų, biurų pastatų, – nusiperka vienai dienai verslo liudijimą bei leidimą prekiauti iš seniūnijos ir bando pasinaudoti proga užsidirbti.

„Jų pilnos gatvės. Net šalia mūsų krautuvėlės durų pasistato kibirus su tulpėmis ir pardavinėja. Ir nieko tu jiems nepadarysi, nes jie turi visus leidimus. Manau, savivaldybė turėtų pagalvoti ne tik apie norinčius užsidirbti per vieną dieną, bet ir apie tuos, kuriems prekyba gėlėmis yra ne tik nuolatinis verslas, bet jie dar ir sukuria darbo vietų“, – VŽ yra sakiusi Elena Babravičienė, firmos „Campanula“ savininkė.

Verslininkė sako, kad su vienadieniais prekiautojais varžosi siūlydama platesnį asortimentą, įspūdingesnes puokštes.

Persikėlė į internetą

Panaši padėtis buvo ir gruodį, prasidėjus prekybai kalėdinėmis eglutėmis. Jomis prekiauja ir patys augintojai, ir pardavėjai. Didžioji jų dalis – vėlgi dirbantys pagal verslo liudijimus. O tai reiškia, kad jiems galioja visai kitokie mokesčiai. Vadinasi, jie eglutes gali pardavinėti pigiau.

Todėl nelygios sąlygos verslininkus skatina ieškoti būdų. Vienas jų – prekybą perkelti į internetą.

„Pirmiausia patiems pirkėjams internetu pirkti yra patogiau, nes jie gali įsigyti ne tik pačią eglutę, bet ir visko, ko reikia jai papuošti. Be to, eglutė yra pristatoma tiesiai į namus ar biurą, tad nereikia rūpintis, kaip ją parsigabenti. O mums tai naudinga dėl to, kad nereikia konkuruoti nelygiomis sąlygomis. Juk dažniausiai gatvėje šalia eglutes parduodavo prekiautojai, dirbantys pagal verslo liudijimą, arba ūkininkai, kuriems mokesčių visai nereikia mokėti. O mums ir PVM, ir algas darbuotojams privalu sumokėti. Galų gale mūsų eglučių ir kokybė geresnė. Todėl, persikėlę į internetą, nebeturime ne savo kategorijos konkurentų. O ir erdvė įvairiems sumanymams įgyvendinti čia daug platesnė“, – VŽ yra sakęs Lukas Sederevičius, „Sogran“ direktorius. Įmonė pati pirmoji atsisakė fizinės prekybos, viską parduoda tik internetu. Šiuo keliu suka ir kiti eglučių augintojai, kuriems šis verslas nėra tik sezoninis. Juolab pirkėjas vis dažniau renkasi kokybę ir patogumą, o ne mažą kainą.