Apsaugotas dizainas atveria kelius investicijoms

Gediminas Nemanis, UAB „Rubbee“ direktorius, pokalbyje apie naujų produktų kūrimą ir jų dizaino apsaugą atkreipia dėmesį į netikėtą aspektą: dizaino registracija jaunoms įmonėms padeda pritraukti investicijų. Ši Lietuvos kompanija išgarsėjo pasaulyje pasiūliusi, kaip teigia G. Nemanis, belaidį elektrinį dviratį, o tiksliau – elektrinę pavarą, kurią galima montuoti beveik ant visų dviračių.

Pirmojo jūsų gaminio dizainas gerokai skiriasi nuo naujausiojo? Kaip ir kodėl priėjote prie naujojo dizaino?

Pirmasis gaminys mūsų įmonei buvo tarsi namų darbai: siekėme išsiaiškinti, ką apie jį mąsto klientai, ką reikėtų pagerinti, kokių savybių pridėti ar atsisakyti. Kadangi tokio gaminio rinkoje nebuvo, neturėjome galimybių į visus klausimus iškart atsakyti teisingai. Pirmasis gaminys klientams pasirodė per sunkus, dizainas kartais keldavo antakius, o iš gamybos technologija buvo per sudėtinga masinei gamybai. Taigi, atlikę namų darbus, išsiaiškinę, kaip dirba dviračių industrija ir kokio gaminio tikisi klientai, kibome į naujos versijos kūrimą. Daugiau nei metus gaminį projektavome iš pagrindų pakeisdami visus komponentus. Dabar naujoji gaminio versija yra 50% lengvesnė, turi dar trumpesnį montavimo laiką (viena ranka – viena sekundė), gerokai patrauklesnį, masinei gamybai pritaikytą dizainą ir nei vieno laido. Mes „Rubbee X“ vadiname beleidžiu elektriniu dviračiu.

Kas kūrė naujojo gaminio dizainą ir kodėl buvo pasirinktas šis dizaino variantas?

„Rubbee X“ elektrinės pavaros dizainas buvo jungtinio dizainerių ir inžinierių darbo rezultatas. Pagrindinė gaminio idėja, komponentų išdėstymas buvo sugalvotas įmonės specialistų. Tuomet nusprendėme kooperuotis su dizainere Gintare Černiauskaite, kuri suteikė gaminiui charakterį, pagrindinius vizualinius akcentus, spalvinę gamą. Tuomet dizainas buvo perduotas inžinerinei įmonei, kuri projektavo gaminiui reikiamus plastikinius liejinius. Dėl technologinių aspektų dizainas buvo koreguotas atsižvelgiant į gamybinės įrangos pajėgumus ir technines galimybes. Buvo parinktas medžiagiškumas, tekstūros bei atliekamos korekcijos, paslepiančios galimus lieto plastiko defektus. Taigi gaminio dizainas ėjo „iš rankų į rankas“ kol buvo išspręsti visi technologiniai iššūkiai.

Kokius kriterijus, reikalavimus kėlėte dizainui?

Mūsų naujojo gaminio dizainas turėjo kelis esminius kriterijus. Pirma, technologiniai iššūkiai: konstrukcijos stiprumas, geometriniai suvaržymai, gaminio judėjimo kinematika, komponentų išdėstymas, surinkimo paprastumas. Antra, ergonomiškumas: paprastas ir patogus naudojimas, patogi nešimo rankena, natūraliai besijaučiantis montavimo procesas. Trečia, vizualiniai iššūkiai: gaminys neturi atrodyti kaip svetimkūnis ant dviračio, jis turi įsilieti į bendrą dviračio vaizdą, tačiau tuo pačiu ir žadinti smalsumą. Turėjo būti sudaromas patvaraus, utilitarinio gaminio įvaizdis.

Kada ir kokiose rinkose registravote dizainą? Ar susiduriate su savo gaminio kopijavimu, kiek jo apsaugai padeda dizaino registracija? Kokie kiti būdai apsisaugoti nuo kopijavimo?

Šiuo metu naujojo gaminio „Rubbee X“ dizainas registruotas Europos Sąjungoje, paraiška pateikta 2017 m. Dizaino registravimo paraiškos pildymas yra greitas ir finansiškai neskaudus procesas. Mes visoms su patentais susijusioms paslaugoms samdome patentinį patikėtinį, kuris atlieka išankstinę apžvalgą ir paruošia reikiamą dokumentaciją. Kai tai daro ekspertai, dizaino paraišką galima pateikti per itin trumpą laiką, užtenka vos kelių dienų pasiruošimo. Po paraiškos pateikimo ir sumokėjus jo mokestį reikia palaukti 1–2 savaites, kol paraiška bus patvirtinta ir apsauga pilnai įsigalios. Dizaino paraiškos paruošimas ir jos pateikimas gali kainuoti nuo 1.000 Eur, priklausomai nuo to, kas ruošia paraišką ir kur paraiška galios. Tačiau reikia turėto omenyje, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kuruoja intelektinės nuosavybės finansavimo priemonę ,,Inopatentas“, per kurią galima padengti iki 30.000 Eur dizaino ar išradimo patentavimo tarptautiniu mastu išlaidų, taigi dabar Lietuvoje yra puikios sąlygos patentuoti savo kūrinius.

Senąsias gaminio versijas jau teko matyti nukopijuotas Kinijoje, tačiau tai yra neišvengiama. Anksčiau ar vėliau kopijos atsiranda ir nei teisiškai, nei finansiškai nėra realu nuo to apsisaugoti visame pasaulyje. Kita vertus, imitacija yra aukščiausia komplimento forma.

Tačiau dizaino registracija jaunoms įmonėms padeda visiškai kitoje srityje – investicijų pritraukime. Jei kuriate dizainui jautrų produktą ir ieškote investicijų, rizikos kapitalo fondai jau pirmame susitikime paklaus, ar dizainas yra apsaugotas. Jei ne – neplanuokite gauti investicijos.

O geriausias būdas apsisaugoti nuo kopijavimo yra produkto patekimo į rinką greitis ir pridėtinių naudų integravimas į produktą, pavyzdžiui, išskirtinės programinės įrangos galimybės, ko negalėtų pasiūlyti kopijuojanti įmonė.

Kiek reikšmės gaminio realizacijai turi jo dizainas, išvaizda?

Gaminio išraiška dažnai daro lemiamą sprendimą, kai potencialus pirkėjas žiūri į prekę lentynoje. Jei gaminys nėra patrauklus, pirkėjas jo nepaims į rankas ir bus prarasta galimybė parduoti gaminį. Geras dizainas taip pat atveria duris į didžiuosius prekybos tinklus, leidžia dirbti su pasaulyje pripažintais platintojais.

Kuo ir kaip naujausias jūsų gaminys skiriasi nuo pirmųjų?

Naujasis „Rubbee X“ buvo suprojektuotas nuo balto tuščio lapo. Į naują gaminį pavyko integruoti modulinius, lengvai keičiamus akumuliatorius. Taip pat sukūrėme elektroninę praslydimo kontrolę, taigi frikcinis velenėlis nepraslysta, kad ir kokios blogos oro sąlygos bebūtų. Naujasis gaminys taip pat turi belaidį mynimo tempo sensorių, kuris leidžia gaminiui autonomiškai nustatyti, kiek ir kada papildomos galios reikėtų tiekti į galinį ratą. Taigi, nereikia spausti jokių mygtukų – gaminys pats prisitaiko prie mynimo tempo ir mažina arba didina galią atsižvelgdamas į dviratininko pastangas. Naujasis užrakto mechanizmas leidžia mums didžiuotis greičiausiu montavimo laiku pasaulyje – tereikia vienos rankos ir vienos sekundės, kad dviratis iš paprasto taptų elektriniu. Ir visa tai – nenaudojant nei vieno laido. Taip pat integravome regeneracinio stabdymo funkciją, kuri leidžia įkrauti gaminio akumuliatorių, kai leidžiamasi nuo kalno arba stabdoma.

Kas yra jūsų gaminio vartotojai, ar jiems svarbus gaminio dizainas?

Tipinis mūsų klientas yra žmogus, gyvenantis miesto teritorijoje ir laikantis paprastą dviratį balkone, laiptinėje ar garaže. Tai žmonės, kurie dviračius dažniausiai naudoja rekreaciniais tikslais, savaitgaliais, lengvai mankštai. Mes norime, kad šie žmonės dviratį pradėtų naudoti kasdien, kaip kasdienę transporto priemonę. Žinoma, niekas nenori atvažiuoti į darbą suplukę, o čia mūsų gaminys labiausia ir padeda – su „Rubbee X“ sistema į darbą galima atvažiuoti nesuplukus, dažnai aplenkiant didmiesčio kamščius, o ir lengvas prasimynimas dviračiu ryte ypatingai pakelia ūpą ir pažadina naujai dienai. Mes rytais norime matyti kuo mažiau apsnūdusių vairuotojų, stovinčių kamščiuose. O tam, kad gaminį lengvai įsisavintų potencialūs ir nauji klientai, jis, žinoma, privalo atrodyti gerai.

Kokie ateities planai?

2019 m. gaminį planuojame pristatyti į kuo daugiau ES rinkų. Tam namų darbus darome jau dabar, deriname sutartis su distributoriais, plečiame garantinio serviso tinklą. Tikslas išlieka tas pats: kuo daugiau žmonių pasodinti ant dviračių, jų dviračius be vargo paverčiant elektriniais.

Straipsnį inicijuoja Valstybinis patentų biuras įgyvendindamas bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba sutartį.