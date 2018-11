Verslo ritmą diktuoja tobulėjančios technologijos

Kitąmet 25-uosius veiklos metus skaičiuosianti UAB „Raso“ – patyrusi, stabili įmonė, savo klientams įdiegusi daugybę procesų efektyvumo ir klientų aptarnavimo gerinimo sprendimų.

Veiklą pradėjus kasos aparatų prekyba, „Raso“ dabar yra didžiausia pirmaujančių prekių ženklų „Zebra“, „Honeywell“, „Casio“, „Citizen“ ir kitų įrangos atstovė Baltijos šalyse. Dešimtys tūkstančių įdiegtų ir aptarnaujamų brūkšninių kodų skaitytuvų, kasos aparatų, spausdintuvų, delninių kompiuterių įvairiose mažmeninės prekybos, logistikos, gamybos paslaugų įmonėse, sveikatos bei mokymo įstaigose – tai ne tik pasiekimai, bet ir unikalios patirties sukaupimo bei ekspertinio lygio kompetencijų įgijimo priežastys.

Efektyviam erdvės valdymui

Vienas iš naujausių įrenginių, kuriuos bendrovė pristatė savo klientams, – „Honeywell AutoCube“. „Raso“ yra ir vieninteliai sertifikuoti šio produkto atstovai Baltijos šalyse. Prietaisas skirtas logistikos, gamybos ir siuntų gabenimo įmonėms. Modernus pakuočių matmenų fiksavimo sprendimas naudoja 3D gylio jutimo technologiją, jis akimirksniu ir itin tiksliai išmatuoja objekto matmenis: ilgį, aukštį, plotį. Be to, „AutoCube“ vaizdo kamera užfiksuoja ir įsimena pakuočių vaizdą – tai leidžia išvengti potencialių konfliktų su klientais, jei jie gauna pažeistas dėžes.

„Šis prietaisas leidžia supaprastinti sandėliavimo ir transportavimo erdvės valdymą bei taupo laiką. Dauguma sandėlius turinčių Lietuvos įmonių gaunamas pakuotes vis dar matuoja rankiniu būdu. „AutoCube“ leidžia šį matavimo procesą žymiai paspartinti bei tiksliau apskaičiuoti produktui reikiamą vietą sandėlyje, paštomate ar automobilyje“, – sako Ričardas Tamašiūnas, „Raso“ pardavimų vadovas.

„Honeywell“ duomenimis, naudojant „AutoCube“ iki 20% efektyviau išnaudojamas sandėlio plotas, 75% pagreitėja matavimo procesas, 15% sumažėja transportavimo kaštai.

Buitinį aparatą keičia pramoninis

Sparti mobilaus interneto plėtra suteikė įmonėms galimybę automatizuoti ir skaitmenizuoti procesus – tai daryti padeda pramoniniai delniniai kompiuteriai.

„Įmonės pradeda suprasti, kad buitinis mobilusis telefonas kritiškai verslui svarbiuose procesuose yra rizikingas pasirinkimas dėl neatsparumo mechaniniams pažeidimams, trumpo baterijos veikimo laiko ir pan. Šios rizikos eliminuojamos pasitelkiant pramoninius delninukus. Ergonomiškai jie jau priartėjo prie vartotojams įprasto ergonomikos standarto, kartu išsaugojo visas gerąsias savybes – atsparumą mechaniniams pažeidimams, galimybę dirbti šaltyje ar tiesioginėje saulės šviesoje, pagal poreikį pakeičiamas baterijas, ilgą gyvavimo ciklą, integruotą tikrą brūkšninių kodų skaitytuvą, kuriuo brūkšninis kodas nuskaitomas žymiai greičiau nei moderniausiu telefonu“, – pasakoja R. Tamašiūnas.

Pramoninių delninukų gamintojai siūlo mobilius įrenginių monitoringo ir valdymo sprendimus bei ilgalaikį versijų palaikymą. Anot R. Tamašiūno, įsivertinus ir įrenginio įsigijimo kaštus, ir delninukų ilgaamžiškumą akivaizdu, kad įmonėms naudingiau rinktis specializuotus įrenginius.

Įranga klientams ir darbuotojams

Dažnai užduotis yra ne tik mobiliai duomenis gauti bei apdoroti, bet ir juos išspausdinti, pvz., kasos aparato kvitą kavinėje ar parduotuvėje, traukinio ar renginio bilietą, lipduką ar etiketę logistikos ar gamybos procese, mobilaus paštininko, automobilio parkavimo kontrolieriaus ar policininko išduodamą dokumentą.

„Raso“ didžiuojasi esanti pirmoji ir vienintele įmonė Lietuvoje, diegianti mobilius kompiuterinius kasos aparatus, suteikiančius galimybę pardavėjui, paslaugos tiekėjui pačiam ateiti prie pirkėjo. Mažmeninėje prekyboje mobilūs sprendimai sulaukia vis didesnio populiarumo – „Raso“ mobiliu kainų spausdinimo sprendimu keletą metų itin sėkmingai naudojasi vienas didysis prekybos tinklas, keletas prekybos tinklų šį sprendimą bando.

„Mobilus kainų etikečių spausdinimo sprendimas efektyvina prekybos centrų darbuotojų veiklą. Pasikeitus prekių kainoms nereikia spausdinti naujų kainų prie kompiuterio prijungtu spausdintuvu, jų karpyti, nukeliavus prie lentynos iš didelės naujų kainų etikečių krūvos surasti tą vienintelę ir ją įdėti. Tai užima labai daug laiko. Be to, taip keičiamas kainų etiketes labai lengva supainioti ir suklaidinti klientą. Informacija apie pasikeitusias kainas gaunama į mobilųjį kompiuterį ir leidžia etiketę išspausdinti bei pakeisti be klaidų, operatyviai“, – paaiškina R. Tamašiūnas.

Pasak jo, tokie ir kiti inovatyvūs sprendimai vienaip ar kitaip prisideda prie kliento gerovės ir bendrovės patrauklumo: moderni ir technologiškai nuolat atsinaujinanti įmonė labiau žavi partnerius, užsakovus bei klientus. Be to, technologinis pažangumas patrauklus ir darbuotojams. Naujosios technologijos leidžia darbuotojui greičiau ir kokybiškiau atlikti užduotis, neapkrauna rutininiais darbais, leidžia taupyti laiką.

