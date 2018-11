E. parduotuvių galimybės: pristatymo kainos Lietuvoje 23,18% mažesnės

Skubių siuntų, pristatomų per 1–2 darbo dienas, kaina Lietuvoje sudaro 8,76 Eur – 23% pigiau nei pasaulinis vidurkis, rodo „Sellics“ sudarytas indeksas. Lietuva reitinge pagal kainą užima 19-tą vietą, pirmąją – Rumunija, kur siuntiniai yra pigiausi, o Latvija – 5-ta.

Pigiausia ekspress siuntas siųsti Rumunijoje, standartinio siuntinio – 2 kg svorio, 46 cm x 31,5 cm x 9,5 cm matmenų paketo siuntimo išlaidos šioje šalyje sudaro 3,20 Eur – 71,96% mažiau nei vidutiniškai 40-yje tyrime dalyvavusių šalių.

Brangiausiai – 385,78% daugiau už vidutinę indekso kainą – siuntos pristatymas kainuoja JAV – 55,39 Eur.

Panaši pristatymo kaina – nuo 8 iki 9 Eur – yra apskaičiuota Portugalijoje, Estijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, tačiau Latvijoje skubių siuntų pristatymo išlaidos yra 63% mažesnės už 40 šalių vidurkį ir sudaro 4,91 Eur.

„Sellics“ tyrime, kuriame skaičiuotos skubių siuntų pristatymo kainos 40-yje šalių – G20 valstybėse ir Europoje, aiškintasi, kokias siuntų išlaidas patiria e. komercijos bendrovės, kurių veikla itin susijusi su prekių pristatymo kainomis ir terminais.

Indekse skaičiuota vidutinė skubios, per 1–2 darbo dienas pristatomos siuntos kaina.

„Sellics“ nurodo, kad būtent tokia pristatymo trukmę siūlančios parduotuvės gali būti konkurencingos, nes pirkėjai užsakytas prekes nori gauti greitai, dažniausiai kitą darbo dieną.

Šiandien arba ryt

Pristatymo kainų vidurkiai apskaičiuoti pagal didžiausių ekspress siuntų bendrovių – UPS, DHL, „Fedex“ – kainas, taip pat – vietinių žaidėjų kiekvienoje rinkoje įkainius.

Tyrimo ataskaitoje cituojamas Franzas Jordanas, „Sellics“ vadovas, nurodo, kad prieš dešimtmetį ar daugiau vartotojai galėjo rinktis arba nemokamą, arba greitą pristatymą, tačiau dabar didelės kompanijos turi infrastruktūrą, leidžiančią užtikrinti abu elementus. Todėl, jei e. komercijos verslas nori būti sėkmingas, jis turi įvertinti, kaip vieta, kurioje jis veiks, prisidės prie išlaidų. Juolab kad tyrimo duomenys rodo didelius siuntų pristatymo kainų skirtumus.

Pristatymo kainos ir terminai itin svarbūs mažesniems e. prekybininkams, kurie turi konkuruoti tiek su stambesniais e. komercijos žaidėjais, tiek su fizinėmis parduotuvėmis.

Juolab kad sprendimą pirkti lemia pristatymo terminas.

Poreikį prekes pristatyti kaip įmanoma greičiau, geriausia – tą pačią arba kitą dieną, net jei pirkėjai ne Lietuvoje, – jaučia ir Lietuvos verslas.

„Prekes į JAV pristatome per 1–3 darbo dienas – nei per lėtai, nei per greitai. Toks terminas įprastas. Juk ten dirbančios įmonės ryte užsakytas prekes pristato po valandos, popiet ar iki vakaro, prekių pristatymas JAV trunka tiek, kiek picos“, – „Gazelei“ yra sakęs Artūras Kanapkis, UAB „Baltic Synergy“, valdančios odinių rankinių prekės ženklą „Time Resistance“, vadovas. Jis pristatymo sąnaudas apskaičiavo dar iki veiklos JAV pradžios. Taigi, kaip ir teigiama „Sellics“ tyrime, siuntimo išlaidos turi įtakos verslo sprendimams.

„Šiuos dalykus reikia sutvarkyti taip, kad neatsiliktum, arba nedirbti. Išskirtinumo čia nėra. Dirbame su UPS ir DHL siuntų tarnybomis. Greitas pristatymas kainuoja, todėl reikia gerai sudėlioti verslo planą“, – nurodo p. Kanapkis.