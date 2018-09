Pasitarimą dėl darbo švenčių dienomis nukėlė

Vyriausybės, prekybininkų ir profsąjungų atstovų susitikimas dėl darbo ribojimo švenčių dienomis antradienį neįvyks.

Prieš mėnesį, rugpjūčio 23 d., vykusiame Vyriausybės, prekybininkų ir profsąjungų atstovų susitikime pasikeitus nuomonėmis, kaip galėtų būti sprendžiama prekybos centrų darbo ribojimo problema, nutarta tęsti derybas toliau. Tuomet buvo sutarta, kad kitas socialinių partnerių susitikimas šiuo klausimu vyks rugsėjo 25 d.

Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių vyktandytis direktorius, VŽ sako, kad planuotas susitikimas neįvyks, jis nukeltas neįvardijant kitos datos.

VŽ rašė, kad susitikimo metu išryškėjo trys galimi šio klausimo sprendimo būdai.

„Visi jie tebėra ant darbo stalo. Derybos bus tęsiamos toliau“, – sakė Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.

Skirtingos pozicijos

Profsąjungų atstovai pasisako už tai, kad iš pradžių prekybos centrai nedirbtų per visas didžiąsias valstybines šventes, taip pat ir paskutinį mėnesio sekmadienį. Vėliau esą palaipsniui šį draudimą galima būtų išplėsti iki visų sekmadienių.

Vyriausybė siūlo pirmiausia pradėti svarstyti draudimą dirbti tik per Darbo kodekse numatytas šventines dienas, neliečiant sekmadienių. Esą galima būtų įvertinti tokio draudimo pasekmes ir patirtį, tada galbūt daryti sprendimus dėl draudimo išplėtimo arba atvirkščiai – susiaurinimo arba sustabdymo.

Tuo metu prekybininkų atstovai sutinka nedirbti tik per dvi šventines dienas per metus – pirmąją Kalėdų dieną bei Velykų sekmadienį. Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomasis direktorius, kritiškai įvertino idėją riboti prekybos centrų darbą ir per šventes, ir sekmadieniais. Pasak jo, apribojus prekybos laiką, tektų mažinti darbuotojų skaičių, būtų pažeisti pirkėjų lūkesčiai, prekybos centrų darbuotojai nebetektų galimybės daugiau užsidirbti, nes per šventes ir savaitgaliais mokama daugiau.

Prie valdančiosios koalicijos prisijungti ketinanti Tvarkos ir teisingumo frakcija yra parengusi Darbo kodekso pataisą, siūlančią nuo 2019-ųjų uždaryti parduotuves per šventes ir paskutinį mėnesio sekmadienį. Darbo kodekse įrašyta 14 šventinių dienų: Kūčios, dvi Kalėdų dienos, Naujieji metai, dvi Velykų dienos, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Valstybės diena, Joninės, Žolinė, Visų šventųjų diena, Motinos ir Tėvo dienos.

Diskusijos vyksta daugelį metų

Lietuvoje diskusijos dėl prekybos centrų darbo laiko kyla jau nuo 2002-ųjų, kai didieji prekybininkai buvo susitarę nedirbti per šventes, tačiau susitarimo laikėsi vos kartą – per tų metų Kalėdas.

Seime šia tema diskutuota 2007 ir 2010 m., bet prekybos centrų darbą ribojančios pataisos palaikymo tuomet nesulaukė.

Šiemet Tvarkos ir teisingumo frakcijos pasiūlyta pataisa dėl prekybos centrų darbo laiko ribojimo Seime sulaukė pritarimo po pateikimo. Prie jos svarstymo plenariniame posėdyje žadama grįžti Seimo rudens sesijoje, sulaukus Vyriausybės ir parlamentinių komitetų išvadų, ar šis projektas priimtinas.

Tam, kad būtų suformuluota Vyriausybės oficiali pozicija dėl pateiktojo projekto, kuri premjeras Saulius Skvernelis pavadino „perspektyviu“, ir buvo inicijuotos socialinių partnerių derybos šiuo klausimu.

Kaimyninėje Lenkijoje nuo šių metų kovo iki metų pabaigos parduotuvėms leista dirbti tik du sekmadienius per mėnesį, 2019 m. – vieną, o nuo 2020 m. darbas sekmadieniais bus uždraustas.