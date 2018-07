Sekmadieniniai draudimai keičia Lenkijos prekybos paveikslą

Lenkijoje įsigaliojus įstatymui, ribojančiam prekybininkų darbą sekmadieniais, didieji prekybos centrai praranda dalį rinkos. Galimybę augti išnaudoja smulkieji.

Prekybos suvaržymai sekmadieniais keičia lenkų apsipirkimo ir laisvalaikio praleidimo įpročius savaitgaliais. Nelikus galimybės lankytis dideliuose prekybos centruose, pirkėjai dažniau apsiperka mažose parduotuvėse. Tai leidžia joms didini užimamą rinkos dalį, rašo Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita“.

Sausio–balandžio mėnesiais didieji prekybos centrai neteko 2,5% rinkos, o žemų kainų tinklai savo rinkos dalį padidino 0,9%, skaičiuoja „The Warsaw Post“.

VŽ rašė, kad naujame įstatyme numatytas prekybos ribojimas du sekmadienius per mėnesį, prekybos ribojimai įsigaliojo nuo šių metų kovo 1 d.

2019 m. įsigalios papildomi draudimai, kai prekybininkams nebus leidžiama dirbti tris sekmadienius per mėnesį, o nuo 2020 m. prekiauti bus leidžiama tik septynis sekmadienius per metus.

Šie prekybos draudimai netaikomi elektroninėms parduotuvėms, degalinėms, oro uostams, konditerijos parduotuvėms, vaistinėms ir gėlių krautuvėms.

Lenkijos gyventojų apklausa parodė, kad 51% respondentų pritaria prekybos suvaržymams sekmadieniais.

VŽ rašė, kad Lietuvoje taip pat svarstoma riboti didžiųjų prekybininkų darbą.