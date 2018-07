„Lidl“ lentynose neliks vienkartinių plastiko gaminių

Prekybos tinkle „Lidl Lietuva“ iki 2019 m. pabaigos visiškai nebeliks vienkartinių plastiko gaminių, tokių kaip gėrimų šiaudeliai, puodeliai, taurės, lėkštės, įrankiai bei vatos pagaliukai su plastikiniu koteliu.

Bendrovė praneša, kad taip vykdomas anksčiau paskelbtas siekis iki 2025 m. sumažinti sunaudojamo plastiko kiekį 20%.

Kuria alternatyvas

Vietoje minėtų plastikinių produktų bus pasiūlyta gaminių iš alternatyvių bei perdirbamų medžiagų. Juos mažmeninės prekybos įmonė šiuo metu kuria bendradarbiaudama su savo tiekėjais. Kitu etapu „Lidl“ taip pat planuoja atitinkamomis alternatyvomis pakeisti įrankius ir šiaudelius, pridedamus prie paruoštų vartoti atvėsintų maisto produktų bei gėrimų. „Lidl Lietuva“ ketina pereiti prie alternatyvių prekių, pardavusi turimus vienkartinius plastiko gaminius. Šitaip bus užtikrinta, kad pirkėjai nuolat galėtų įsigyti šio tipo prekių.

„Mūsų plastiko strategija turi aiškų principą: atsisakyti – sumažinti – pritaikyti. Nusprendę nebeprekiauti vienkartiniais gaminiais, prisidedame prie plastiko balanso palaikymo“, – pranešime spaudai cituojamas Karolis Lebednikas, bendrovės „Lidl Lietuva“ kokybės užtikrinimo departamento vadovas.

„Lidl Lietuva“ primena, kad jau įgyvendino kelias iniciatyvas siekdama sumažinti plastiko suvartojimą. Pavyzdžiui, „Lidl“ parduotuvių karštų kepinių skyriuje atsisakyta plastikinių maišelių – vietoje jų siūlomi perdirbami popieriniai. „Taip pat šiemet mažinamas plastiko, naudojamo „Saguaro“ mineralinio vandens buteliams gaminti, svoris. Sumažinus plastiko kiekį, reikalingą vienam buteliukui, 10%, didesniu mastu tai leis reikšmingai sutaupyti. Šitaip bendrovė planuoja per metus sumažinti sunaudojamo plastiko kiekį apytiksliai 21 tona. Be to, šiuo metu prekybos tinkas vertina galimybes buteliukų gamybai naudoti perdirbtą plastiką“, – rašoma pranešime.

Mažmeninės prekybos tinklas „Lidl“ priklauso grupei „Schwarz“ ir turi daugiau nei 10.000 parduotuvių 28 Europos valstybėse. Bendrovė skelbia, kad 2017 m. pasiekė 74,6 mlrd. Eur apyvartą. VŽ rašė, kad 2016 m. viduryje Lietuvoje pradėjusi veikti „Lidl Lietuva“ praėjusių metų finansinės ataskaitos Registrų centrui nėra pateikusi, tačiau, ko gero, pelno joje dairytis dar būtų ankstoka: Vokietijos mažmenininkas savo tinklą jau išplėtė iki 37 parduotuvių, iš kurių daugumą pats ir pasistatė. Vos dvi iš jų įkurtos mažiau investicijų reikalaujančiose nuomojamose patalpose. Šiuo metu „Lidl“ toliau aktyviai plečiasi ir yra vienas aktyviausiai besireklamuojančių mažmenininkų. VŽ primena, kad pirmuosius finansinius metus (2016 m. kovo 1 d. – 2017 m. vasario 28 d.) „Lidl Lietuva“ baigė turėdama 18 mln. Eur nuostolių, tačiau bendrovė vertino juos kaip investiciją, kurios grąža yra ilgalaikė.

Atsisako ir kiti

Kita mažmenininkė iš Vokietijos – „Rewe Group“, turinti parduotuves įvairiose Europos šalyse, JAV ir Kinijoje, taip pat paskelbė, kad mažins vienkartinių plastikinių produktų pardavimą. Visų pirma ketinama atsisakyti plastikinių šiaudelių – jų prekyboje turėtų nebelikti iki šių metų pabaigos. „Plastikiniai šiaudeliai vidutiniškai panaudojami vos 20 minučių ir tuomet išmetami. Jie priklauso dažniausiai iš vandenynų į paplūdimius atplaukiančioms šiukšlėms. Atsisakydama šios prekės, „Rewe“ netieks 42 mln. tokių šiaudelių per metus. Nuo 2019 m. prekybos tinklas ketina pasiūlyti alternatyvas – vienkartinius šiaudelius iš popieriaus, kviečių želmenų ir daugkartinius iš nerūdijančio plieno“, – apie bendrovės planus trečiadienį praneša „FAZ“.

VŽ rašė, kad plastiko atsisako ir kitas prekybos gigantas – Švedijos mažmeninės prekybos milžinė IKEA iki 2020 m. planuoja nebeprekiauti vienkartiniais gaminiais iš plastiko. IKEA anksčiau skelbė, kad iki 2025 m. išsikėlė tikslą visus produktus gaminti tik iš perdirbtų arba atsinaujinančių medžiagų bei pasiekti nulinę taršos emisiją. Taip pat kompanija savo valdomuose restoranuose ketina padidinti patiekalų be mėsos pasirinkimą.

Apie pokyčius birželį pranešė ir didžiausias pasaulyje maitinimo tinklas „McDonald's“ Europoje plastikinius šiaudelius ima keisti popieriniais. Pirmiausia ši naujovė pradedama diegti Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Airijoje. „McDonald’s“ tinklo planuose – iki 2019 m. visai atsisakyti plastikinių šiaudelių visuose 1.361 tinklo restoranuose JK ir Airijoje. Dalį plastikinių šiaudelių kitomis alternatyvomis tinklas jau keičia Belgijoje, o netrukus šiemet to imsis ir kai kuriuose JAV, Prancūzijos, Švedijos, Norvegijos restoranuose. Tinklas nurodo, jog pagrindinė permainų priežastis – siekis daugiau pakuočių gaminti iš perdirbtų medžiagų ir sumažinti plastiko taršą.

VŽ primena, kad bendrovės suskubo skelbti apie savo gamtai ir aplinkai naudą nešančius ketinimus po to, kai Europos Komisija (EK) gegužės gale pateikė jau anksčiau aptartas naujas taisykles, kuriomis tam tikruose gaminiuose (pvz., ausų krapštukuose, stalo įrankiuose, gėrimų šiaudeliuose) uždraudžiamas plastikas, taip pat mažinamas plastiko pakuočių naudojimas, didinama gamintojų atsakomybė ir finansinis indėlis į atliekų tvarkymą bei visuomenės švietimą. Vienkartiniai plastiko gaminiai ypač teršia vandenynus.

Dar prieš EK sprendimą iš ES besitraukianti Didžioji Britanija šalies mastu ėmė kovoti su plastiko pertekliniu naudojimu. VŽ rašė, kad Didžiosios Britanijos vyriausybės sudarytas planas, kaip sumažinti plastiko atliekų kiekį, apima ir tokius vienkartinio naudojimo produktus, kaip drėgnos servetėlės. Jos paprastai gaminamos su plastiku, kuris gamtoje suyra tik per kelis šimtus metų. Šios šalies Vyriausybė paskelbė, kad drėgnos servetėlės turės visai išnykti nuo prekystalių arba gamintojai privalės jas pradėti gaminti kitaip, be plastiko.