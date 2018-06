„Kesko Senukai“ sostinėje atidarė statybų profesionalams skirtą prekybos erdvę-sandėlį

Vilniuje, Savanorių prospekte, atidaryta naujos koncepcijos statybų didmeninės prekybos erdvė-sandėlis „Proficentras1000“. „Kesko Senukai Lithuania“ į šios statybų profesionalams skirtos erdvės sukūrimą investavo beveik 1,5 mln. Eur.

Anot Vytauto Paškausko, „Kesko Senukai Lithuania“ didmeninės prekybos direktoriaus, naujoji prekybos erdvė sukurta taip, kad užtikrintų svarbiausius meistrų, naujakurių ir statybos įmonių poreikius. Prekių ekspozicijai skirta 900 kv. m., o sandėlis užima net 10.000 kv. m. plotą, – tam, kad klientams būtų galima pasiūlyti kuo platesnį namo statybai namo statybai reikalingų prekių asortimentą.

Sandėlyje „Proficentras1000“ įdiegti klientų aptarnavimo valdymo sprendimai, leisiantys taupyti klientų laiką: prekybos erdvėje pirkėju pasirūpins asmeninis vadybininkas, o pasirinktas prekes sandėlyje surinks bei į automobilį sukraus sandėlio darbuotojai.

„Šioje sandėlio tipo parduotuvėje įdiegėme laiką taupančią prekių užsakymo sistemą. Ji, meistrui užsakius prekes elektroniniu paštu ar telefonu ir gavus patvirtinimą, leis jas atsiimti per 1 valandą. Taip pat meistrai galės užsisakyti prekių pristatymą į bet kurią Vilniaus vietą. Prekių pristatymas užtruks iki 4 darbo valandų“, – pranešime spaudai sako p. Paškauskas.

Naujojoje prekybos erdvėje Vilniuje sukurta daugiau nei 20 naujų darbo vietų.

Rinkoje darosi karšta

VŽ rašė, kad segmente „pasidaryk pats“, kuriame daugelį metų lyderio pozicijas užima „Kesko Senukų“ tinklas, papūtė rinkos perdalijimo vėjai. Į šį segmentą braunasi latvių „Depo“, aktyvią plėtrą planuoja „Ermitažas“, „Moki-veži“, savąją dalį bando atsiriekti ir smulkesni rinkos dalyviai. Keičiasi parduotuvių formatai, atrandama naujų kanalų, didėja investicijos į elektroninę prekybą.

Mindaugas Sinkevičius, AB „Makveža“ valdomo mažmeninės prekybos tinklo „Moki-veži“ bendraturtis, VŽ sako, kad segmente „pasidaryk pats“ (angl. do it yourself) pastaruoju metu vyksta nemažai pokyčių: rinka pereina į kitą, kur kas civilizuotesnį, lygmenį, daugėja dalyvių, siekiančių užsiimti tam tikras pozicijas daugeliui metų.

„Sakyčiau, dabar yra rinkos persidalijimo metas. Be abejonės, lyderis yra „Senukai“, neužleidžiame savo pozicijų ir mes. Per artimiausius dvejus metus tikimės dvigubai didinti tinklą“, – planais dalijasi p. Sinkevičius. Šiuo metu „Moki-veži“ valdo 25 parduotuves.

Didesnio formato parduotuvių plėtra numatyta Kaune, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Vilniuje. Visos naujos parduotuvės bus grupės įmonės nuosavybė. Per porą metų turėtų būti pastatyta „Moki-veži“ parduotuvė Vilniuje prie Pilaitės aplinkkelio, objektui sklypas jau numatytas.

Vytautas Siaurusaitis, „Kesko Senukai Lithuania“ mažmeninės prekybos direktorius, VŽ konstatuoja, kad iš Baltijos šalių Lietuvoje mažmeninės prekybos sektoriuje „pasidaryk pats“ konkurencinė aplinka yra intensyviausia ir sudėtingiausia.

Apie „Kesko Senukai Lithuania“

VŽ rašė, kad didmeninės ir mažmeninės prekybos statybos ir remonto darbams skirtomis medžiagomis, sodininkystės inventoriumi, buitine įranga ir prietaisais prekiaujantis tinklas „Kesko Senukai Lithuania“ 2017 m. uždirbo 16,83 mln. Eur grynojo pelno, 3% mažiau nei 2016 m., kai grynasis pelnas sudarė 17,37 mln. Eur. 2017 m. „Kesko Senukai Lithuania“ paskirstė ir išmokėjo 6,3 mln. Eur dividendų. 2016 m. dividendų išmokėta nebuvo. Registrų centro duomenimis, „Kesko Senukai Lithuania“ pernai gavo 396,5 mln. Eur pardavimo pajamų, 13% daugiau nei 2016 m. (351,69 mln. Eur). 2017 m. bendrovė patyrė 84 mln. Eur pardavimo sąnaudų, iš kurių daugiau nei pusę (43,49 mln. Eur) sudarė darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos. Patalpų nuomos ir išlaikymo sąnaudos sudarė 29,85 mln. Eur. Pervežimų ir prekių reklamos sąnaudos siekė 6,9 mln. Eur, teigiama bendrovės finansinėje ataskaitoje.

Praėjusiais metais įmonėje „Kesko Senukai Lithuania“ vidutiniškai dirbo 3.436 darbuotojai (2016 m. – 3.766 darbuotojai), didžioji jų dalis (per 3.000) ėjo specialistų pareigas, vadovų komandą sudarė 14 žmonių. 2017 m. gruodį bendrovei priklausė 12 dukterinių bendrovių ir viena asocijuota bendrovė. Finansinėje ataskaitoje nurodoma, kad 2017 m. gruodį bendrovė valdė 22 parduotuves, tiek pat kiek ir 2016 m. Bendrovė buvo pasirašiusi sutartis su 34 įmonėmis, kurios valdė 49 „Senukų“ prekės ženklo parduotuves. Partnerių parduotuvės turi teisę naudoti „Senukų“ ženklo pavadinimą ir pirkti prekes iš bendrovės specialiomis kainomis. Yra nustatyti kredito limitai. Bendrovė išlaiko nuosavybės teisę į partnerių parduotuvėse esančių prekių atsargas. „Kesko Senukai Lithuania“ akcijos priklauso „Kesko Oyj“, „R Investicija“, Artūrui Rakauskui, Augustinui Rakauskui ir „Litvaldai“.