„Caffeine“ oficialiai patvirtino, kad ieško pirkėjo

Daugiau kaip 70% kavinių tinklo „Caffeine“ valdanti privataus ir rizikos kapitalo fondų valdymo bendrovė „BaltCap“ parduoda savo akcijas. Potencialiems pirkėjams turėtų patikti žinia, kad tinklo įkūrėjas Nidas Kiuberis pasiryžęs tęsti darbą įmonėje ir žino, kaip per artimiausius penkerius metus užaugti dvigubai – kavinių skaičių padidinti iki šimto.

VŽ penktadienį, remdamosis savo šaltiniais, pranešė, kad „BaltCap“ pateikė rinkai siūlymą įsigyti kavinių tinklą „Caffeine“. Parduodamos 62 kavinės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Antradienį kavinių tinklo savininkai oficialiai patvirtino šią informaciją.

Be to, teigiama, kad šiais metais bus atidaryta po dvi naujas kavines Vilniuje, Rygoje ir Taline. Visam plėtros etapui, kuriame numatyta augti dvigubai, bendrovė numačiusi skirti apie 2 mln. Eur. Kornelijus Čelutka, „BaltCap“ partneris, VŽ sako, kad kaip ir iki šiol, taip ir ateityje, įmonė plėtrą finansuos iš vidinių pinigų srautų, banko paskolų ir iš papildomų akcininkų lėšų. Plėtros planą ketinama įgyvendinti nepriklausomai nuo to, ar „BaltCap“ parduos savo valdomą kavinių tinklo akcijų paketą, ar liks jo akcininke.

„Praėjusią savaitę pasklidusi neoficiali informacija apie „Caffeine“ pardavimą sukėlė nemažai triukšmo,todėl teiginys apie plėtrą kai kam gali pasirodyti kaip grubus bandymas paneigti gandus. Nieko aš neneigsiu. Mat, šiuo atveju, abi žinutės yra teisingos – „BaltCap“ iš tiesų ieško pirkėjo savo akcijoms, o mes iš tiesų pradėjome sparčią tinklo plėtrą. Abu šie procesai yra planuoti ir visiškai racionalūs. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau patikslinti – „Caffeine“ vadovų komanda niekur nesitraukia ir įgyvendina plėtros planus“, – pranešime spaudai cituojamas Nidas Kiuberis, „Caffeine“ įkūrėjas, kavos ir komunikacijos vadovas.

„BaltCap“ fondas „Lithuania SME Fund“ valdo 70,5% „Caffeine“ akcijų, 29,5% priklauso „Caffeine“ vadovų komandai.

Į mažas ir vidutines sparčiai augančias įmones investuojantis „Lithuania SMEFund“ įkurtas 2010 m., jo veiklos pabaiga numatyta 2020 m.