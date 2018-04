Numavičius JK atidaro naujo formato parduotuvę

Investuotojo ir verslininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamo holdingo „Primrose Heath Limited“ dukterinė įmonė „Lenus Trading Limited“ Jungtinėje Karalystėje (JK) penktadienį atidaro naujo formato parduotuvę. Jei pasiseks – kurs tinklą ir plėsis į kitas šalis.

„Haute Spot“ vadinama „convenience“ (liet. patogių, mažo formato parduotuvių tinklo) parduotuve, skirta jaunam londoniečiui bei skubančiam dirbančiam žmogui. Tai bus moderni parduotuvė, šalia pagrindinių maisto produktų taip pat siūlanti karštą ir šviežią maistą bei kavą.

„Jei šis formatas pasiteisins, bus svarstoma tolesnė plėtra, įskaitant ir kitose Europos šalyse. Apsispręsime po kelių mėnesių“, – sako Aurelijus Burda, „Primrose Heath Limited“ valdybos narys.

Šiame etape investicijos į parduotuvę sudarė 250.000 GBP.

Po naujos parduotuvės atidarymo „Lenus Trading Limited“ priklausys 4 parduotuvės: „Haute Spot“ ir trys „Nisa Local“ „convenience“ formato parduotuvės, veikiančios franšizės pagrindu. 2017 m. „Lenus Trading Limited“ pajamos sudarė 4,6 mln. GBP.

Nerijus Numavičius yra vienintelis „Lenus Trading Limited“ netiesioginis akcininkas, tačiau operatyvinėje įmonės veikloje nedalyvauja. Su nauju prekybos formatu taikomasi į miesto centruose didelį žmonių srautą turinčias gatves, kuriose gausu skubančio jaunimo bei dirbančių žmonių. 75 kv. m parduotuvės formato kūrimas ir įgyvendinimas užtruko 7 mėnesius.

„Kurdami parduotuvės koncepciją stengėmės padaryti modernią, geresnę ir patogesnę parduotuvę nei mūsų konkurentų. Mūsų akcininkui patinka stebėti Londoną nuo 63 metrų aukščio „Primrose Hill“ kalvos, kuri iš visų kalvų yra arčiausiai centro, todėl nuo jos atsiveria gražūs miesto vaizdai. Neatsitiktinai viena jo kontroliuojamų įmonių ir vadinasi „Primrose Heath Limited“, o parduotuvės pavadinimas „Haute Spot“ (pranc. Haute - aukštas) reiškia aukščiausią tašką, kuris koduoja aukščiausią maisto ir aptarnavimo kokybę“, – sako p. Burda.

Parduotuvės dizainą padėjo sukurti britai, o prie idėjos įgyvendinimo dirbo visa „Lenus Trading Limited“ komanda, kuriai vadovauja Tomas Rupšys. Parduotuvėje dirbs 5 darbuotojai ir du iš jų bus lietuviai. Manoma, kad tokio formato parduotuvė galėtų veikti ir kituose Europos didmiesčiuose.

Mato „convenience“ potencialą

Pasak p. Burdos, „convenience“ tipo parduotuvių formatas Jungtinėje Karalystėje (JK) nėra jokia naujiena. Visa maisto mažmenos rinka JK 2017 m. sudarė 184 mlrd. GBP, iš jų 40 mlrd. GBP (21,7% visos maisto mažmeninės prekybos rinkos) priskiriama „convenience“ tipo arba mažo ploto maisto parduotuvių formatui, tuo tarpu supermarketai sudarė apie 86 mlrd. GBP (46,7% visos mažmeninės prekybos rinkos), o hypermarketai sudarė 16,2 mlrd. GBP (8,8% visos rinkos).

„Nors JK mažo ploto parduotuvių rinka jau yra išvystyta, prognozuojama, kad ši rinkos dalis ateityje augs sparčiau nei visa rinka. Tikimasi, kad 2022 m. mažo ploto parduotuvių rinką turėtų ūgtelėti iki 47 mlrd. GBP. Augimą lems keletas veiksnių: dabartinis JK gyvenantis jaunimas ir 25-34 metų amžiaus žmonės linkę apsipirkti dažniau, bet greitai. Kitas aspektas - didesnius pirkimus žmonės JK vis dažniau atlieka internetu, o mažo ploto parduotuvėse tik pasipildo trūkstamų prekių“, - teigia p. Burda.

Jis taip pat pastebi, kad šiai rinkai poveikį darys ir esminiai namų ūkio pokyčiai, kadangi per pastaruosius porą dešimtmečių JK mažėjo vidutinis asmenų skaičius namų ūkyje. Vieno asmens namų ūkis JK sudarė 28,3% visų namų ūkių 2017 metais. Prognozuojama, kad per 15 metų vieno asmens namų ūkis sudarys 40% visų namų ūkių JK. Be to, tikimasi, kad vieno asmens namų ūkių skaičius augs visose amžiaus grupėse.

