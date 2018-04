„Nestle“ pardavimų augimas pranoko lūkesčius

Šveicarijos maisto ir gėrimų milžinės „Nestle“ pardavimai pirmuosius tris šių metų mėnesius įsibėgėjo, prie to prisidėjo didesnė paklausa Azijoje.

Ketvirčio rezultatai leidžia lengviau atsikvėpti kompanijai, kuri, kaip ir kitos sektoriaus bendrovės, jaučia spaudimą prisitaikyti prie kintančių vartotojų poreikių. „Nestle“ lyginamieji (angl. like for like) pardavimai pirmus tris šių metų mėnesius augo 2,8%, iki 21,3 mlrd. Šveicarijos frankų. „Bloomberg“ apklausti analitikai tikėjosi 2,5% augimo. Pernai tą patį ketvirtį bendrovė buvo fiksavusi 2,3% augimą, o per visus 2017-uosius „Nestle“ pardavimų pajamos augo 2,4%.

Markas Schneideris, „Nestle“ vykdomasis direktorius, džiaugėsi stipria metų pradžia.

„Mūsų pardavimų apimtis reikšmingai išaugo, o kainodara išliko lanksti“, – komentavo p. Schneideris. Jis kompanijai pradėjo vadovauti prieš metus.

Kaip ir kitos didžiosios supakuoto maisto gamintojos, „Nestle“ pastebi, kad vartotojai nuo tradicinių gatavų produktų gręžiasi į sveikesnę mitybą ir šviežius gaminius. Tai verčia bendroves keisti produktų portfelį, diegti inovacijas ir karpyti išlaidas.

Ponas Schneideris perstumdo prioritetus bendrovėje ir dau­giau dėmesio skiria gyvūnų maisto, kavos ir į butelius iš­pilstyto vandens verslams. Kad tokie dideli pakeitimai pra­dėtų duoti rezultatų, reikia lai­ko, agentūrai „Bloomberg“ ko­mentavo Jeanas-Philippe‘as Ber­­tschy, „Vontobel“ analitikas.

„Po kelių nuviliančių ketvirčių „Nestle“ sugebėjo pakeisti tendenciją ir pasiekti rinkos lūkesčius viršijančių rezultatų. Metų pradžia kompanijai atrodo gera“, – sakė p. Bertschy.

Labiausiai „Nestle“ pardavimai augo Azijoje – pirmąjį ketvirtį užfiksuota 4,7% pažanga. Prie to prisidėjo ir Naujųjų metų šventė Kinijoje, teigia bendrovė.

Pardavimų augimas Euro­poje sulėtėjo ir siekė 2,2%, tai susiję su mažesnėmis kainomis, teigia „Nestle“.

Pardavė padalinį

Jungtinėse Valstijose pakilo „Nestle“ gyvūnų maisto pardavimai, ten praėjusiais metais bendrovė gavo trečdalį visų savo pardavimo pajamų.

„Nestle“ šiemet pardavė sa­vo konditerijos verslą JAV ir pa­pildė produktų portfelį sveikesniais gaminiais. Tačiau už JAV ribų bendrovė lieka aktyvi saldumynų versle. Ji neketina atsisakyti savo flagmano „KitKat“ šokoladinio batonėlio, tačiau suka galvą, kaip personalizuoti saldumynų rinkodarą, ir išbando naujus skonius, ypač Azijoje.

Šveicarijos gamintoja prognozuoja, kad 2018-aisiais pardavimų augimas bus apibūdinamas skaičiumi iš intervalo nuo 2 iki 4%.

Tarp „Nestle“ prekės ženklų – šokoladiniai batonėliai „Kit­Kat“, sriubos „Maggi“, kakava „Nesquiki“, kava „Nescafe“.