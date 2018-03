Dėl pažeidimų savivaldybė svarsto nutraukti sutartį su Kaziuko mugės organizatoriumi

Vilniaus miesto savivaldybė aiškinasi, kaip vyko neoficiali prekyba Kaziuko mugės vietomis, ir svarsto nutraukti sutartį su jos organizatoriumi UAB „Vikšris“.

„Gavome konkrečius pranešimus, kad skiriasi kainos skirtingiems mugės dalyviams. Tokių nusiskundimų esame gavę ir anksčiau, bet nusiuntus Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnus apklausti mugės dalyvius, išsiaiškinome, kad įtarimai pagrįsti. Ypač kainos skiriasi mugės dalyviams iš užsienio“, – pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje sakė Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Savaitgalį p. Poderskis feisbuke paskelbė apie galimus pažeidimus – neskelbiamus papildomus mokesčius.

„Ateinančius du mėnesius svarstysime, kaip gali būti organizuojama geresnės kokybės Kaziuko mugė“, – sakė p. Poderskis.

Jo teigimu, rinkliavą už prekybos vietas galėtų rinkti pati savivaldybė, o organizatorius rūpintųsi mugės organizavimu.

„Manau, kad tai paskutinė mugė, kurią organizavo šis operatorius“, – sakė p. Poderskis.

Gintaras Karanda, Vilniaus miesto savivaldybės Licencijavimų ir leidimų skyriaus vedėjas, sakė, kad tarp kitų pažeidimų rasta ir prekybos masinės gamybos produkcija, kuria prekiauti Kaziuko mugėje negalima, taip pat – daugiau prekybos vietų nei buvo numatyta, pavyzdžiui, Gedimino prospekto atkarpoje, kur turėjo įsikurti apie 500 prekybininkų, jų galėjo būti apie 800.

„Kol kas su organizatoriais susisiekti nepavyko, bet mes kreipsimės raštu, kad jie paaiškintų, kodėl buvo renkami nenumatyti mokesčiai. Manau, savivaldybė elgsis principingai“, – sakė p. Karanda.

Jo teigimu, informacijai apie pažeidimus pasitvirtinus, savivaldybės ir „Vikšrio“ sutartis gali būti nutraukta.

Pono Poderskio teigimu, informacijos apie galimus buvo ir praėjusiais metais, tačiau pernai jie nebuvo grubūs, tokie, dėl kokių reikėtų nutraukti sutartį.

Kaziuko mugės organizatoriaus konkursą „Vikšris“ laimėjo 2016 m. trejiems metams.

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja kreiptis ir į Mokesčių inspekciją dėl neplaninio „Vikšrio“ patikrinimo.

VŽ susisiekti su Vyteniu Urba, „Vikšrio“ direktoriumi pirmadienį nepavyko.

Kaina skyrėsi triskart

Kaip socialiniame tinkle „Fecebook“ savaitgalį skelbė p. Poderskis, Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai apklausė apie 20 prekybininkų įvairiose mugės vietose, jie už prekybos vietą mokėjo skirtingai.

Kainos skyrėsi priklausomai nuo gatvės – centrinėje Gedimino pr. dalyje ir Maironio gatvėje kainavo brangiau. Vokiečių ir Didžiojoje gatvėse vieta palapinei kainavo 69,66 Eur, bet automobilio priekabos vieta kainavo 350 Eur – sutartyje įrašyta suma 69,66 Eur.

„Prekybininkai įtaria, kad skirtumas tarp sumokėtų pinigų ir sumos užfiksuotos čekyje galėtų būti „juodi“ pinigai (pridedama sutarties ir čekio nuotrauka)“, – feisbuke rašė p. Poderskis.

Triskart, pasak jo, skyrėsi ir kaina, kurią sumokėjo svečiai iš užsienio: už 69,66 Eur kainavusią prekybos vietą prekybininkas iš Latvijos sumokėjo 150 Eur.

„Latvijos piliečiai teigė, kad jiems buvo pasiūlytos dvi prekybos vietos – prestižinėje Maironio gatvėje už 600 Eur ir neprestižinėje Vokiečių gatvėje už 300 Eur“, – rašoma p. Poderskio feisbuko paskyroje.

Anot jo, Lietuvos prekybininkai, prekiavę Gedimino pr. centrinėje dalyje, teigė asmeniškai nemokantys mugės organizatoriams už prekybos vietą – prestižines vietas išperka Tautodailininkų sąjunga, kurios nariai perka jas iš tarpininko – Tautodailininkų sąjungos.

VŽ rašė, kad šiųmetėje Kaziuko mugėje prekybos vietų kainos palyginti su praėjusiais metais nesikeitė: 2 kv. m ploto prekybos vietos kaina trims dienoms buvo 15,48 Eur, plotas prekybiniam staliukui – 15,48–23,22 Eur, prekybinei palapinei – 46,44–69,66 Eur, prekiaujant iš automobilio – 92,88 Eur.

Pono Poderskio teigimu, oficialiame organizatorių skelbtame kainoraštyje tokių sumų, kokios įrašytos sutartyse, kurių fotografijas jam atsiuntė prekybininkai, nėra.

Rėmėjo mokestis – geresnė vieta

VŽ rašė, kad smulkieji pastaraisiais metais ėmė kalbėti apie neskelbiamą „rėmėjo mokestį“, kurį sumokėjusiems esą galima išsirinkti geresnes prekybos vietas, tačiau tokius priekaištus organizatoriai paneigė, esą tokio mokesčio nėra, o pasipiktinimas kilo dėl to, kad prekybininkai buvo padalyti zonomis, pagal produkciją, kuria prekiauja. Be to, pirmumo teisę prekiauti Gedimino prospekte turėjo tautinio ir kulinarinio paveldo sertifikatus turintys dalyviai.

„Dažniausiai rėmėjo vietą ar didesnį mokestį rinkdavosi tie, kuriems sunku gauti gerą vietą, kurie neturi tam tikros privilegijos dėl Tautinio paveldo sertifikato, kuris mums suteikia pirmenybę“, – sakė ūkininkė Zita Mikoliūnienė, natūralių arbatų „Gamtos galia“ ruošėja.

Vis dėlto prieš šiųmetę mugę tie gamintojai, kurie anksčiau pasakojo apie rėmėjo mokestį ir nesąžiningą prekybos vietos skirstymą sakė apie jį nebegirdėję.

„Ir iš kitų gamintojų girdėjau tik teigiamus atsiliepimus. Dalyviams bilietai buvo parduodami sklandžiau – nebuvo eilių, visos vietos vienodos – nebuvo komercinių ar nekomercinių, siūlymų mokėti „rėmėjo mokestį“, – sakė Aivaras Norbutas, Kelmės rajone gaminantis prekės ženklo „Kelmas“ dirbinius iš medžio.