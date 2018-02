„Aprangos“ pelnas didėjo 24%

Didžiausios prekybos drabužiais bendrovės „Apranga“ neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą 2017 m., palyginti su 2016 m., išaugo 24%: nuo 13,3 mln. Eur iki 16,5 mln. Eur, per „Nasdaq Vilnius“ biržą skelbia bendrovė.

Grupės neaudituotas konsoliduotas 2017 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,9 mln. Eur ir buvo 3,1% didesnis negu 2016 m. ketvirtą ketvirtį, kai šis skaičius sudarė 3,8 mln. Eur.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2017 m. dvylika mėnesių sudarė 23,1 mln. Eur ir, palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 18,1%. 2017 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė 5,5 mln. Eur, t.y. padidėjo 2,3%, palyginti su 2016 m. ketvirtu ketvirčiu.

Saulius Bačauskas, „Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius, sako, kad pelno augimui didžiausią įtaką turėjo trečiąjį ketvirtį įvykdytas nekilnojamojo bei kito ilgalaikio turto pardavimo sandoris, kurio teigiama įtaka ataskaitinio laikotarpio rezultatams - beveik 3,5 mln. Eur pelno prieš apmokestinimą.

„Tai ne vienintelė priežastis. Ketvirtąjį ketvirtį pelnas irgi didėjo“, – sako p. Bačauskas.

VŽ rašė, kad praėjusių metų gruodis „Aprangai“ buvo geriausias mėnuo grupės istorijoje. O visus 2017 m. mažmenininkė baigė užfiksavusi 4% apyvartos augimą.



Praėjusiais metais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 222,9 mln. Eur – 4% daugiau nei 2016 m., rodo neaudituoti finansiniai duomenys, išplatinti per „Nasdaq Vilnius“ biržą.

„Praėjusiais metais nesurinkome planuotų skaičių, tačiau pirmasis ir ketvirtasis ketvirčiai buvo visiškai neblogi, o tai mus maloniai nuteikia ateičiai“, – VŽ sako Rimantas Perveneckas, „Aprangos“ vadovas, patikslindamas, kad antrąjį ir trečiąjį ketvirčiais kliudė prastos oro sąlygos.

Didžioji dalis apyvartos sugeneruota Lietuvoje, kur turima daugiausia prekybos taškų, o sparčiausias apyvartos augimas fiksuotas Estijoje.

Grupės tinklo apyvarta Lietuvoje, kur yra 106 parduotuvės, per metus augo 3,1%, iki 130,6 mln. Eur. Tuo metu Latvijoje augimas siekė 3,4%, iki 52,8 mln. Eur, o Estijoje – 8,4%, iki 39,4 mln. Eur. Latvijoje grupė turi 47 prekybos vietas, Estijoje – 29.

Pasak bendrovės pranešimo, itin sėkmingas buvo paskutinis 2017-ųjų mėnuo, kai mėnesio apyvarta buvo didžiausia per visą „Aprangos“ gyvavimo laikotarpį. Gruodį apyvarta (su PVM) pasiekė 21,9 mln. Eur ir buvo 7,7% didesnė nei 2016-ųjų paskutinį mėnesį. Paskutiniojo metų ketvirčio apyvarta per metus buvo ūgtelėjusi 5,2%, iki 63,5 mln. Eur.

Pasak p. Pervenecko, metų pabaigoje buvo užfiksuotas ir dar vienas rekordas: „Dar niekada „Aprangoje“ didžiausia apyvarta nebuvo fiksuota gruodį. Matyt, mūsų vartotojai prieš Kalėdas pradėjo labiau išlaidauti, palyginti su analogiškais periodais praeityje.“



Per 2017-uosius „Aprangos“ grupė atidarė 6 naujas parduotuves, tiek pat rekonstravo ir 7 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 182 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 84.300 kv. m. Palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, plotas išaugo 0,7%.

„Aprangos“ grupė 2018 m. planuoja apyvartą (su PVM) didinti 3,6%, iki 231 mln. Eur. VŽ rašė, kad bendrovė šiems metams brėžia milijoninius investicijų planus: Vilniuje bus baigtas naujas logistikos centras, Baltijos šalyse bus renovuota arba atidaryta mažiausiai 10 parduotuvių, galbūt pristatytas naujas prekės ženklas.