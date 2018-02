Kaziuko mugė: dalyvio mokestis atsiperka pirmąją dieną

Pirmąjį kovo savaitgalį 2–4 d. Vilniaus senamiestyje vyks 415-oji Kaziuko mugė, tuo pat metu ji rengiama ir Klaipėdoje, o Kaunas prekymetį savaite pavėlino – Kazimiero mugė vyks kovo 9–11 d.

Smulkieji, kuriems Vilniaus Kaziuko mugė yra pelningiausias metų renginys, neretai turi priekaištų mugės organizatoriams – dėl prastų prekybos vietų, sudėtingos ar net neskaidrios jų padalijimo sistemos.

Vis dėlto šiemet „Gazelės“ kalbinti gamintojai priekabių atsisako ir nerimauja tik dėl šalčių – dėl prasto oro gali būti mažiau pirkėjų.

Šiemet Kaziuko mugėje priskaičiuojama per 3.000 dalyvių, rengėjai ruošia 100 m ilgio šimtmečio stalą Rotušės aikštėje, sukūrė interaktyvų mugės žemėlapį ir patobulino registracijos sistemą.

„Patogu, kad Kaziuko mugėje, kaip ir Tautų, paskiriamas laikas – valandos intervalas, – kada dalyvis pasirašo sutartį. Nereikia pirkti bilietų, stovėti eilėje, kaip Jūros šventėje“, – sako ūkininkė Zita Mikoliūnienė, natūralių arbatų „Gamtos galia“ ruošėja.

Negirdėti apie „rėmėjus“

Dalyvių, nepatenkintų prekybos vieta, pasitaiko kasmet, tačiau p. Mikoliūnienė atsiliepia priešingai – organizatoriai išpildė visus pageidavimus: siūlė rinktis iš kelių vietų ir paskyrė tą, kurioje „Gamtos galios“ arbatomis prekiauta praėjusiais metais.

„Ir iš kitų gamintojų girdėjau tik teigiamus atsiliepimus. Dalyviams bilietai buvo parduodami sklandžiau – nebuvo eilių, visos vietos vienodos – nebuvo komercinių ar nekomercinių, siūlymų mokėti rėmėjo mokestį“, – pritaria Aivaras Norbutas, Kelmės rajone gaminantis prekės ženklo „Kelmas“ dirbinius iš medžio.

VŽ rašė, kad smulkieji praėjusiais metais ėmė kalbėti apie neskelbiamą rėmėjo mokestį, kurį sumokėjusiems esą galima išsirinkti geresnes prekybos vietas, tačiau tokius priekaištus organizatoriai paneigė, esą tokio mokesčio nėra, o pasipiktinimas kilo dėl to, kad prekybininkai buvo padalyti zonomis, pagal produkciją, kuria prekiauja. Be to, pirmumo teisę prekiauti Gedimino prospekte turėjo tautinio ir kulinarinio paveldo sertifikatus turintys dalyviai.

„Dažniausiai rėmėjo vietą ar didesnį mokestį rinkdavosi tie, kuriems sunku gauti gerą vietą, kurie neturi tam tikros privilegijos dėl Tautinio paveldo sertifikato, kuris mums suteikia pirmenybę“, – sako p. Mikoliūnienė.

Baiminasi brangimo

Prekybos didžiausioje mugėje kainos šiemet nesikeitė: 2 kv. m ploto vietos kaina trims dienoms: prekybai nuo staliuko – 15,48 Eur, iš palapinės – 46,44–69,66 Eur, prekiaujant iš automobilio – 92,88 Eur.

„Džiaugėmės, kad kaina nekilo, nes kainų didinimas mugių dalyviams yra tendencija, todėl kasmet su baime laukiame, kokia ji bus“, – sako p. Mikoliūnienė.

Ji skaičiuoja, kad prekinės palapinės ploto kaina – beveik 47 Eur – atsiperka per pirmą mugės dieną, kai dar nėra didelio pirkėjų srauto. Kasmet į 6–7 muges vykstanti p. Mikoliūnienė sako, kad prekybos arbatomis apyvarta per tris mugės dienas sudaro apie 1.000 Eur.

„Skaičiuodamas, ar verta dalyvauti mugėje, įvertini, per kiek laiko atsipirktų prekybos vietos mokestis, nes kai jis pasidengia, pradedi uždirbti pragyvenimui. Yra labai brangių mugių, bet Kaziuko mugės kaina normali, – sako p. Mikoliūnienė. – Dalyvauti mugėje Vilniuje, įskaičiavus maitinimąsi, degalus visoms trims dienoms, įrangos atnaujinimą, nors tai reikia daryti ne kasmet, kainuoja apie 150 Eur.“

„Gamtos galios“ arbatomis bus prekiaujama tik vienoje palapinėje. Ūkininkė sako, kad sugebėtų dirbti ir daugiau prekybos vietų, tačiau po kalėdinės prekybos kovo pradžioje nebelieka pakankamai produkcijos.