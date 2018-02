Prekybininkai apskaičiavo: negalvojo, kad švęsime būtent taip

Vasario vidury parduotuvės kasmet ima dabintis tiek Valentino dienai skirtais blizgučiais ir širdelėmis, tiek ir Vasario 16-osios atributika – daugiausia vėliavomis. Tik šiemet pastarųjų vietoje lentynos dažnai būna tuščios, nes vėliavas pirkėjai šluote šluoja. Juk šimtmečio šventė – kaip gi kitaip!

Prekybininkai trimituodami giriasi, kad tokio pirkimo ažiotažo dar nebuvo.

„Artėjant šimtosioms Vasario 16-osios metinėms, trispalvių vėliavų pardavimai dar labiau šoktelėjo – per pora vasario savaičių mūsų internetinėje parduotuvėje jų nupirkta beveik tiek pat, kiek per visą sausį, o palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pardavimai šoktelėjo 8 kartus“, – sako Giedrė Vilkė, „Pigu.lt“ rinkodaros vadovė, ir priduria, kad iš tiekėjų nuolat gauna papildomų vėliavų ir jų stiebų bei laikiklių, tačiau šie išperkami akimirksniu. Štai nauja 200 trispalvių siunta buvo išpirkta per kelias valandas.

Taigi yra gerai, tačiau galėjo būti dar geriau, nes paklausa didžiulė, o pasiūlos kaip ir neliko.

Prekybininkai apsiskaičiavo. Matyt, nesitikėjo, kad šalies gyventojai taip nuoširdžiai norės švęsti Lietuvos valstybę. Ne pasidžiaugti dar vienu išpuolusiu ilguoju savaitgaliu ir kažkur išvažiuoti, o švęsti čia, namie, iškėlus vėliavą. Arba nuvykti į tėviškę ir vėliavą nuvežti dovanų. Beje, kartu vėliavos kotą bei laikiklį, nes, anot p. Vilkės, išaugusi šių prekių paklausa rodo, kad didelė gyventojų dalis valstybės simbolį – trispalvę – kels pirmą kartą.

Ne tik vėliavos

Kai kurie prekybininkai, ypač dovanų, suvenyrų pardavėjai, prašovė pro šalį nusprendę pirmenybę atiduoti Valentino dienai skirtoms dovanėlėms, o ne valstybės šventės atributikai.

Jevgenijus Kižinas, UAB „Baltic Ambition“, valdančios parduotuves „Dovanų šalis“, direktorius ir bendraturtis, VŽ pasakojo, jog su kolega neseniai kalbėjęs, kad artėjanti Lietuvai svarbi šventė sureikšminama kaip proga verslui, tačiau tokios dovanos perkamos nebent užsieniečiams draugams: Lietuviai vieni kitiems jų nedovanoja, todėl nejaučia ir augančių pardavimų.

Tačiau kitų prekybininkų patirtis kiek kitokia. „Pigu.lt“ atstovė nurodo, jog vien silikoninių apyrankių per sausį ir kelias vasario dienas nupirkta beveik 10 kartų daugiau nei per visus 2017 m. – beveik 1.500.

Taigi, net jeigu atrodo, kad pirkėjų įpročiai yra aiškūs, vieną sykį jie ima ir pasikeičia. Todėl laimi tie prekybininkai, kurie nebijo rizikuoti ir pasiūlo tokių prekių, kurioms nėra jokių garantijų, kad jas nupirks.