Į Vilniaus oro uosto erdves investuoja 5,7 mln. Eur

Iš naujo perrinktas Vilniaus oro uosto „Duty free“ operatorius bei pats oro uostas į prekybines bei kitas erdves investuoja kelis milijonus eurų.

Viešą patalpų nuomos konkursą, kuris buvo skelbtas 2017 m. spalį, „Duty free“ parduotuvėms įrengti ir eksploatuoti Vilniaus oro uoste laimėjo šiuo metu daugiausiai tokio tipo parduotuvių Lietuvos oro uostuose turintis, jungtinės veiklos pagrindu veikiančios bendrovės „Gebr. Heinemann SE & Co“ ir „Travel Retail Vilnius“.

Patalpų nuomos konkursas skelbtas dėl to, kad pertvarkant Vilniaus oro uostą atsirado apie 100 kv. m. papildomo prekybinio ploto, be to, buvo besibaigiančios jau galiojančios sutartys su operatoriais.

Nauja nuomos sutartis dėl neapmuitinamų prekių („Duty free“) parduotuvių sudaryta su ligšioliniu operatoriumi, jungtinės veiklos pagrindu veikiančiu Vokietijos bendrove „Gebr. Heinemann SE & Co“ ir „Travel Retail Vilnius“.

Šių metų vasario 1 d. Vilniaus oro uoste baigia galioti ankstesnės nuomos sutartys su „UAB Travel Retail Vilnius“ bei kitų mažesnių parduotuvių nuomininkais, kurie Vilniaus oro uoste valdo apie 1.400 kv. m prekybinio ploto, t. y. 14 įvairaus dydžio parduotuvių, teigiama Vilniaus oro uosto pranešime spaudai.

„Nuomos konkurso nugalėtojas atrinktas nustatant aukštus kokybės, patirties ir pajėgumo reikalavimus. Naująją sutartį su „Gebr. Heinemann SE & Co“ ir „Travel Retail Vilnius“ sudarėme dėl šešių parduotuvių nuomos 6-rių metų laikotarpiui. Iš viso bendrovė valdys 1.500 kv. m prekybinį plotą išvykimo terminale, kuriame dirbs 63 darbuotojai.

Vasarį planuojama pradėti išvykimo terminalo keleivių laukimo ir prekybinių erdvių atnaujinimo darbus. Dalis naujų parduotuvių įvairiose oro uosto vietose bus atidarytos liepą, kitos – iki metų pabaigos.

Investuos 5,7 mln. Eur

Jūratė Baltrušaitytė, Lietuvos oro uostų Komercijos direktorė, tikina, kad erdvės pasikeis neatpažįstamai.

Į komercinių patalpų pertvarką Vilniaus oro uostas planuoja investuoti apie 1,9 mln. Eur. Remonto metu bus perplanuota didžioji dalis išvykimo terminalo erdvių, esančių už keleivių patikros, įrengta nauja grindų danga ir nauji liftai, atnaujintas patalpų apšvietimas ir inžineriniai tinklai. Dar apie 3,8 mln. Eur į parduotuvių patalpų interjerą, baldus bei prekybinę įrangą investuos pats „Duty free“ parduotuvių nuomininkas.

Viena iš didžiausių būsimosios pertvarkos naujovių – pagal didžiausių ir pažangiausių pasaulio oro uostų pavyzdį suprojektuota pereinama (angl. walk–through) pagrindinė parduotuvė, užimsianti 800 kv. m plotą.

Registrų centro duomenimis, „Travel Retail Vilnius“ 2016 m. gavo 20,16 mln. Eur pardavimo pajamų, 6% daugiau nei 2015 m., kai apyvarta sudarė 19,01 mln. Eur. Grynasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo nuo 2,09 mln. Eur iki 2,60 mln. Eur. Šiuo metu bendrovė Vilniaus oro uoste turi 9 parduotuves, kurių bendras plotas siekia 1.060 kv. m. Kauno oro uoste bendrovė 370 kv. m ploto parduotuvę atidarė 2017 m. liepą. „Gebr. Heinemann“ 28 šalyse turi 320 „Heinemann Duty Free" ir „Travel Value" parduotuvių.

Lietuvos oro uostų tinklui priklauso trys oro vartai Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Per 2016 m. jie aptarnavo 4,8 mln. keleivių ir 52.000 skrydžių. Žiemos sezono metu iš Lietuvos oro uostų 17 aviakompanijų skraidina 65 kryptimis į 56 miestus 26 šalyse. Tarptautinės oro uostų tarybos (ACI Europe) duomenimis, Lietuvos oro uostai prie Lietuvos BVP prisideda 2,5%.