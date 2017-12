Mažmenininkų apyvartos artėja prie 10 mlrd. Eur

2017 m. sausį-lapkritį mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, siekė 9,334 mlrd. Eur (be PVM) to meto kainomis ir buvo 9,3% didesnė nei pernai tuo pačiu metu, kai šis skaičius sudarė 8,542 mlrd. Eur.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių pardavimo pajamos per šių metų sausį-lapkritį siekė 3,116 mlrd. Eur (per 2016 m. 11 mėn. - 2,674 mlrd. Eur) to meto kainomis. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvartos lyginamuoju laikotarpiu išaugo nuo 572,5 mln. Eur iki 523,3 mln. Eur to meto kainomis (be PVM).

Tęsinys po grafiku

[infogram id="3f37e15b-f046-4068-9ea3-09319c7a5f04" prefix="4uB" format="interactive" title="Prekyba:: indeksas"]

Toliau įspūdingai auga internetinė prekyba. Statistikos departamento duomenys rodo, kad per šių metų vienuolika mėnesių, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, užsakomasis pardavimas paštu arba internetu padidėjo 26%.