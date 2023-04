„Pienas LT“: praėjusieji metai pranoko lūkesčius

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2022 m. Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ uždirbo 7,77 mln. Eur grynojo pelno ir sulaukė didžiausio prisijungusių narių skaičiaus nuo pat kooperatyvo įkūrimo pradžios. Pernai „Pienas LT“ pardavimo pajamos, palyginti su 2021 m., išaugo beveik dvigubai. Tai lėmė didėjusios produkcijos gamybos apimtys, sandoriai su naujais klientais ir aukštos produktų kainos.

„Praėjusiais metais pasiektais verslo rezultatais pranokome savo lūkesčius. Uždirbome rekordinį pelną, prie mūsų prisijungė pusšimtis naujų narių, apie 15% išaugo pieno perdirbimo apimtys, išplėsta pardavimų geografija Afrikoje, – pranešime cituojamas Mantas Rudaitis, „Pienas LT“ generalinis direktorius. – Augant superkamo pieno kiekiui, kooperatyvas taip pat didino pienovežių parką, įdiegė rizikų valdymo modelį, pradėjo įgyvendinti sauso maišymo projektą, kuris šiais metais išplės gaminamų produktų asortimentą.“

Tomo Raudoniaus, ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininko teigimu, gegužę kooperatyvo nariams numatyta išmokėti 2,2 mln. Eur dividendų.

„Per 2022 metus kooperatyvas uždirbo gryno pelno 4 ct patiektam nario baziniam pieno kilogramui. Eilinio visuotinio susirinkimo metu priimtas sprendimas dalį uždirbto pelno išdalinti kooperatyvo nariams, 5% atidėti į rezervą, likusia pelno dalimi padidinti kaupiančių narių pajinį kapitalą“, – sako T. Raudonius.

„Pienas LT“ vadovai atkreipia dėmesį, kad 2022 m. „Pienas LT“ pirmasis iš pieno produktų gamintojų Lietuvoje gavo Japonijos žemės ūkio standartų sertifikatą (angl. Japanese Agricultural Standarts), atveriantį kelius realizuoti ekologiškus produktus Japonijos rinkoje. Be to, per praėjusius metus įgyvendinti septyni energetikos taupymo projektai, leis kooperatyvui kasmet sutaupyti apie 1 mln. Eur.

Nuo 2017 m. Kauno LEZ įsikūrusioje gamykloje gaminama grietinėlė ir sausi aukštos pridėtinės vertės pieno produktai eksportuojami į daugiau kaip 40 pasaulio šalių.

„Pienas LT“ yra didžiausias Baltijos šalių regione pieno gamintojų kooperatyvas, šiuo metu vienijantis 275 Lietuvos pieno gamintojus.

Šiais metais įmonė tęsia pradėtus investicinius projektus gamybinių įrengimų našumo didinimui, funkcinių mišinių gamybai bei aktyviai ieško galimybių veiklos plėtrai.

Vertinant 2021 m. rezultatus pagal „Verslo žinių“ analitikų sukurtą reitingavimo modelį, „Pienas LT“ buvo patekęs į Maisto pramonės sektoriaus lyderių dešimtuką. 2021 m. įmonei buvo geriausi nuo gamyklos paleidimo pradžios: pelnas išaugo 92% iki 1,84 mln. Eur.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.