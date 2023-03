„Vičiūnų grupė“ dėl kadmio taršos stabdo kai kurių produktų gamybą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vasario pabaigoje Maisto ir veterinarijos tarnybai „Vičiūnų grupės“ parduodamose Kinijos gamintojo šaldytose jūros gėrybėse nustačius didesnį nei leistina kadmio kiekį ir pradėjus tyrimą, kovo 10 d. „Vičiūnų grupė“ paskelbė, kad stabdo kai kurių produktų gamybą.

Atlikę daugybę papildomų labaratorinių tyrimų akredituotose Lietuvos bei užsienio labaratorijose, nustatėme, kad jūros gėrybių rinkinio pagrindinio ingrediento (kalmarų) tyrimų rezultatai kaskart gaunami su didelėmis paklaidomis, skelbia įmonė.

Jos teigimu, papildomai atlikus RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) pranešimų analizę nustatyta, kad per pastaruosius metus kalmaruose ir kituose galvakojuose moliuskuose, kurių gamybos šalys yra Kinija, Indija, Tailandas, Filipinai, Ekvadoras, rasta padidinta tarša kadmiu.

Įvertindami, kad šios žaliavos pagrindiniai tiekėjai yra iš minėtųjų regionų, manome, kad šis produktas yra padidintos rizikos kategorijoje.

„Vičiūnų grupės“ įmonės imasi prevencinių veiksmų ir stabdo „Šaldyto jūrų gėrybių rinkinio“ produkto gamybą bei prekybą. Patvirtiname, kad šis produktas, „Vičiūnų grupės“ įmonių iniciatyva yra išimtas iš prekybos tinklų ir bus sunaikintas, nurodoma išplatintame pranešime.

VŽ anksčiau rašė, kad Baltarusija uždraudė prekybą kai kuriais „Viči“ produktais ir jų importą

