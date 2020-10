„Pieno žvaigždžių“ ir „Žemaitijos pieno“ pusmečio pelnai ūgtelėjo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pieno perdirbimo bendrovė „Pieno žvaigždės“, preliminariais neaudituotais duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 3,3 mln. Eur grynojo pelno, kai pernai tuo pačiu metu – 1 mln. Eur.

EBITDA per 2020 metų pirmus šešis mėnesius buvo 6,7 mln. Eur, lyginant su 4,4 mln. Eur EBITDA prieš metus, per biržą pranešė bendrovė.

„Pieno žvaigždžių“ pardavimų pajamos 2020 m. pirmąjį pusmetį buvo 84,9 mln. Eur – 0,9% didesnės nei prieš metus, kai siekė 84,1 mln. Eur.

AB „Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2020 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 88,4 mln. EUR, buvo 0,8% didesni negu per tą patį laikotarpį pernai (87,709 mln. Eur).

Bendrovė pranešė, kad preliminarus konsoliduotas neaudituotas grupės pelnas per 2020 m. 6 mėn. buvo 5,98 mln. EUR. 2019 m. per tą laikotarpį AB „Žemaitijos pienas“ uždirbo 4,275 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno.