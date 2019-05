Vilkyškių pieninė dirbo nuostolingai

Viena didžiausių šalyje pieno perdirbimo bendrovių Vilkyškių pieninė pirmąjį šių metų ketvirtį patyrė 0,82 mln. Eur konsoliduoto grynojo nuostolio. Pernai sausį-kovą ji uždirbo 0,124 mln. Eur grynojo pelno.

Per pirmus tris šių metų mėnesius bendrovė gavo 27,414 mln. Eur konsoliduotų pardavimo pajamų – 30,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai (20,975 mln. Eur), preliminarius neaudituotus ketvirčio rezultatus per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Vilkyškių pieninė.

Grupę sudaro pagrindinė bendrovė Vilkyškių pieninė ir jos antrinės įmonės „Modest“, Kelmės pieninė ir „Pieno logistika“.

Praėjusių metų pabaigoje Gintaras Bertašius, įmonės vadovas, valdė 51% Vilkyškių pieninės akcijų, dar 17% priklausė „Multi Asset Selection Fund“, o smulkiesiems akcininkams – 32%.

Vilkyškių pieninės akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

