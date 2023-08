R. Pocius: daugiau negu 28 ct už kWh moka apie 43.000 vartotojų

Renatas Pocius, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Apie 43.000 žmonių iki liepos 1-osios nesudarė sutarčių su nepriklausomais elektros tiekėjais dėl pigesnės negu 28 centai už kilovatvalandę (kWh) elektros tiekimo, sako Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas.

Tačiau Renatas Pocius taip pat pabrėžė, kad permoka ir tie vartotojai, kurie moka ir 24 ar 26 centus, nes yra tiekėjų, kurie siūlo 22 centų tarifą.

„Žmonių, kurie nepasirinkę planų ir moka daugiau 28 centus yra apie 43.000 vartotojų“, – penktadienį LRT radijui teigė R. Pocius.

„Tačiau net ir vartotojai, kurie moka net ir mažiau negu 28 centus, tam tikra prasme galima sakyti, kad jie irgi permoka už elektros energiją, jeigu nesikreipia į nepriklausimą elektros tiekėją, šiuo metu siūlantį mažesnį tarifą ir nepasikeičia plano“, – pridūrė jis.

R. Pociaus skaičiavimais, jeigu vartotojas turi 26 centų fiksuotą tarifą, o kitas tiekėjas siūlo 22 centus, jis permoka keturis centus: „Jeigu tai yra vidutinis vartojimas, sunaudojama per metus apie 300 kWh arba 12 Eur per mėnesį, o per metus beveik pusantro šimto eurų.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas sako, kad vartotojai tiekėjus vengia keisti dėl kelių priežasčių: per mažas tiekėjų pasirinkimas, sutaupomos neypatingai didelės sumos, be to, visoje Europoje tiekėjų keitimas nėra populiarus – jį keičia iki 20% vartotojų.

