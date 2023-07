Lietuvoje vieną valandą pagaminta daugiau elektros nei suvartota

Shutterstock nuotr.

Pakilus vėjui ir šviečiant saulei pirmadienį tarp 14 ir 15 val. Lietuvoje buvo pagaminta daugiau elektros nei suvartota.

Pasak Lietuvos elektros perdavimo tinklo operatorės „Litgrid“, elektros gamyba šalyje tuo metu siekė 1.354 megavatų (MW), suvartojimas be vartojimo kaupimo įrenginiuose – 1.346 MW, o didžiąją dalį elektros gamino vėjo ir saulės jėgainės.

Roko Masiulio, „Litgrid“ vadovo, teigimu, paskutinį kartą valandinė elektros gamyba vartojimą viršijo dar veikiant Ignalinos atominei elektrinei – 2009 metų gruodžio 31 dieną.

„Litgrid“ duomenimis, pirmadienį tarp 14 ir 15 val. vėjo elektrinės generavo 714 MW, saulės – 331 MW, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – 221 MW elektros. Šios elektrinės tuo metu užtikrino 82% bendro šalies suvartojimo.

Per visą parą bendras suvartojimas be vartojimo kaupimo įrenginiuose Lietuvoje siekė 29,2 gigavatvalandės (GWh), o elektros gamyba – 22 GWh, arba 75% bendro suvartojimo. Saulės ir vėjo elektrinės per parą užtikrino 67% bendro suvartojimo.

Lietuvoje saulės ir vėjo elektrinių leistina generuoti galia tinkluose šiuo metu yra 1.931 MW ir sudaro beveik pusę viso šalies elektros gamybos pajėgumo. Vėjo elektrinių galia siekia 1.117 MW, o saulės – 814 MW.

Šalyje taip pat veikia dar 227 MW galios kitų atsinaujinančių išteklių elektrinių – hidroelektrinių, biomasės ir biodujų.

