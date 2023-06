Vandenilio vamzdynas iš Persijos įlankos į Europą: transportavimas atsieitų 1,2 Eur/kg

Tautvydo Lukaševičiaus (VŽ) nuotr.

Tarptautinės inžinerijos ir projektavimo paslaugų bendrovės RINA ir AFRY atliko tyrimą, kaip Persijos įlankos regioną ir Europą būtų galima tiesiogiai sujungti vamzdynu, kuriuo būtų transportuojamas žaliasis vandenilis.

Tyrimo rezultatai parodė, kad Persijos įlankos regionas, kuriame yra milžiniškas atsinaujinančios energetikos potencialas ir daugybė gamtinių dujų atsargų, gali tapti pirmaujančiu pasaulyje žaliojo ir mėlynojo vandenilio, amoniako ir kitų sintezės produktų gamintoju, skelbia tyrimą atlikusios bendrovės.

Vandenilio vamzdyno, jungiančio Katarą, Saudo Arabiją, Egiptą ir keliaujančio per Viduržemio jūrą į Europą, koncepcija gali atrodyti ambicinga, tačiau pirminis įvertinimas rodo, kad ją įmanoma įgyvendinti.

Analizė atskleidžia, kad tinkama vamzdyno konfigūracija galėtų transportuoti 100 TWh, arba maždaug 2,5 mln. tonų, vandenilio per metus. Be to, nutiesus papildomus tokio paties tipo vamzdynus, transportavimo pajėgumus būtų galima gerokai padidinti.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Teigiama, kad vandenilio transportavimo šiuo vamzdynu kaina yra maždaug 1,2 Eur/kg. Savo ruožtu Persijos įlankos šalys galėtų tiekti žaliąjį ir mėlynąjį vandenilį į Europos ekonominį centrą, nuo 2030-ųjų išlygintos tiekiamo vandenilio sąnaudos (angl. Levelised Costs Of Delivered Hydrogen, LCODH) būtų apie 2,7 Eur/kg, o ilgainiui sumažėtų iki maždaug 2,3 Eur/kg.

Tuo pat metu diskusijos dėl vandenilio ir jo sintezės produktų eksporto iš Persijos įlankos į Europą šiuo metu sukasi apie molekulių transportavimą laivais. Šioms galimybėms skiriamos ES subsidijos ir jos skatina dujų ir (arba) vandenilio pramonės veiklą, tačiau jos gali būti ne pačios veiksmingiausios gabenant kitus krovinius.

„Prie šios ataskaitos dirbusi ekspertų komanda ne tik supranta galimybes, bet ir realistiškai vertina kliūtis, kurias reikia įveikti, ir turi sprendimų, kaip jas įveikti“, – pranešime cituojamas Antonio Nodaris, „AFRY Management Consulting“ vadovas.

Savo ruožtu Andrea Bombardi, RINA viceprezidentas, teigė, kad tyrimo išvados yra svarbus indėlis skatinant vandenilio ekonomiką.

„Nustatėme galimą stabilų koridorių, kuriuo būtų galima sujungti pasiūlą ir paklausą. Vandenilio tiekimo pajėgumų didinimas vyksta įgyvendinant tokius projektus kaip šis“, – komentuoja jis.

Tautvydo Lukaševičiaus (VŽ) nuotr.