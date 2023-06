„Litgrid“: didmeninė elektros kaina per savaitę Lietuvoje padidėjo 24%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vykstant vienos iš Suomijos–Estijos elektros jungčių remontui bei įsijungus didžiosioms šiluminėms jėgainėms didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje per savaitę padidėjo 24% iki 84 Eur už megavatvalandę (MWh), pranešė elektros perdavimo operatorė „Litgrid“.

Latvijoje didmeninė elektros kaina keitėsi taip pat, kaip ir Lietuvoje, o Estijoje elektra brango 55% ir taip pat siekė 84 Eur.

Pasak Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, padidėjusias elektros kainas lėmė praėjusią savaitę prasidėjęs Suomijos–Estijos elektros jungties „Estlink-2“ metinis remontas, didesnis elektros importas iš Lenkijos bei gamybą pradėjusios didžiosios Lietuvos ir Latvijos šiluminės jėgainės.

„Atjungus 658 megavatų galios kabelį dviejų savaičių remontui, Baltijos šalys turėjo pakeisti įprastą importo srautą kitais šaltiniais. Dėl šios priežasties beveik tris kartus Lietuvoje išaugo importas iš Lenkijos, kuris iš dalies tranzitu pasiekė ir Latviją. O savaitės pradžioje, kol vėjo generacija dar buvo minimali, gaminti pradėjo didžiosios Lietuvos ir Latvijos šiluminės elektrinės“, – „Litgrid“ pranešime teigė L. Varanavičius.

Pasak jo, „Estlink-2“ remonto pabaiga numatyta sekmadienį.

Be to, „Litgrid“ atstovo teigimu, sekmadienį dėl didelės saulės generacijos, išaugusios vėjo jėgainių gamybos ir mažo elektros suvartojimo Baltijos šalyse šešias valandas buvo fiksuotos neigiamos kainos.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią augo 1% iki 198 gigavatvalandžių (GWh), vietinės elektrinės užtikrino 47% energijos poreikio. Šalyje bendrai pagamintos elektros kiekis augo 3% iki 94 GWh.

Lietuvoje praėjusią savaitę šiluminių elektrinių gamyba augo 70% iki 26 GWh, saulės elektrinių – 20% iki 30 GWh. Tuo metu vėjo jėgainių generacija per savaitę mažėjo 12% iki 25 GWh, hidroelektrinių – 44% iki 9 GWh.

Per savaitę saulės elektrinės pagamino 32%, šiluminės elektrinės – 27%, vėjo jėgainės – 26%, hidroelektrinės – 10%, kitos elektrinės – 5% Lietuvoje generuotos elektros energijos.

54% šalies elektros poreikio importuota, bendras importas per savaitę mažėjo 2 iki 151 GWh. 72% importo buvo iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, 4% – iš Latvijos, o likę 24% – per sieną su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 10% iki 40 GWh. 83% elektros eksporto iš Lietuvos buvo nukreipta į Latviją, likę 17% per „LitPol Link“ jungtį į Lenkiją.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.