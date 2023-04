Beveik 1 mlrd. Eur išsipūtus „Harmony Link“ jungties sąmatai, pirkimus skelbs iš naujo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Bendras Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir PSE projekto priežiūros komitetas priėmė sprendimą nedidinti „Harmony Link“ jungties biudžeto.

Pateiktų pasiūlymų sumoms viršijus skirtas investicijas, kabelio pirkimas bus skelbiamas iš naujo, o iki projekto įgyvendinimo pabaigos prekyba su Lenkija galės būti ir toliau vykdoma per „LitPol Link“ jungtį, skelbia Lietuvos elektros perdavimo tinklo operatorė.

Šiemet, užbaigus 330 km ilgio ir 700 MW galios nuolatinės srovės jūrinės jungties pirkimus, juose pateiktų pasiūlymų sumos beveik 2,5 karto viršijo numatytas 680 mln. Eur investicijas. Didžiąją dalį pirminio projekto biudžeto sumos planuota finansuoti Europos Sąjungos lėšomis. Remiantis pateiktais pasiūlymais, bendra projekto kaina siektų 1,6 mlrd. Eur.

„Litgrid“ pirkimų komisija baigė kabelio pirkimo procedūrą nesudarius sutarties. Po priimtų sprendimų bus koreguojamas projekto planas siekiant sudaryti sąlygas didesnei tiekėjų konkurencijai ir mažesniems statybos kaštams.

„Pateiktų jūrinės jungties pasiūlymų kainos ir sąlygos viršija skirtas investicijas ir joms nepakaktų suplanuoto finansavimo. Projekto kaštai, net ir su ES parama, taptų didesni už jo kuriamas naudas. Siekiame užtikrinti tvarų ir teisingą lėšų naudojimą ir apsaugoti Lietuvos vartotojus nuo papildomų kaštų, todėl koreguosime „Harmony Link“ įgyvendinimo planą, kiek įmanoma sumažindami jungties kainą. Tikėtina, kad dėl to projektas bus įgyvendintas kiek vėliau nei numatyta, tačiau tai nekeičia mūsų planų dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – esame pasiruošę ją atlikti jau 2024 metais“, – pranešime cituojamas Rokas Masiulis, „Litgrid“ generalinis direktorius.

Anot jo, numatoma galimybė pratęsti projekto įgyvendinimo laiką, tokiu būdu pritraukiant įrangos gamintojus ir statybų rangovus, iki šiol neturėjusius galimybės dalyvauti pirkime dėl numatytų terminų ar kitų sąlygų. Be to, siekiama susitarti dėl papildomo Europos Sąjungos finansavimo projektui, išlaikant anksčiau numatytą finansavimo intensyvumą. Dėl to vyksta pokalbiai su Europos Komisija ir kitomis institucijomis.

Naują „Harmony Link“ projekto planą ir bendradarbiavimo susitarimą „Litgrid“ ir PSE planuoja sudaryti dar šiais metais. Naujus pirkimus siekiama paskelbti 2024 m.

700 MW galios ir apie 330 km ilgio jungtis sujungs Darbėnų pastotę Kretingos rajone ir Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pamario regione. Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 m. pradžios.

