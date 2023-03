I. Segalovičienė: nuo liepos elektros kompensacijos galėtų būti mokamos iki 150 kWh sunaudoto kiekio

Vilniaus transformatorių pastotė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Siekiant gyventojus apsaugoti nuo galimo elektros kainų šuolio, antrąjį šių metų pusmetį valstybė turėtų tęsti kompensacijų mokėjimą, sako prezidento patarėja. Tačiau, pasak Irenos Segalovičienės, nuo liepos galėtų būti kompensuojama tik už dalį suvartotos elektros, pavyzdžiui, iki 150 kilovatvalandžių (kWh) per mėnesį.

„Mūsų manymu, kritiškai svarbu nesukelti gyventojams ir verslui jokio staigaus šoko ir staiga nenuimti tų infliacijos pasekmių ar pagalbos priemonių, kalbu, žinoma ir apie kompensacijas už elektrą, kurios galioja iki šių metų liepos 1 dienos“, – antradienį Žinių radijui sakė prezidento vyriausioji patarėja ekonomikos ir socialiniais klausimais I. Segalovičienė.

Antrąjį pusmetį nauji sprendimai būtini norint apsaugoti vartotojus nuo kainų kilimo ateityje.

„Reikės priimti sprendimus, kas daroma yra toliau ir tikrai sprendimus padiktuos elektros kainos rinkoje, kokia bus situacija, tačiau gyventojai turi būti apsaugoti nuo naujų kainų šokų“, – teigė I. Segalovičienė.

Jos manymu, nuo liepos galėtų būti mokama kompensacija už dalį suvartotos elektros – iki 150 kWh per mėnesį.

„Kompensacijos, pavyzdžiui, bent iki 150 kilovatų per mėnesį suvartotai elektrai gali būti kaip aktuali priemonė po liepos mėnesio, tikrai apie tai reikėtų diskutuoti giliau, nes tai atliepia ir socialinių problemų sprendimą, be jokios abejonės, prisidėtų prie energetikos klausimų sprendimo per taupymą, efektyvesnį naudojimą“, – kalbėjo I. Segalovičienė.

Pirmąjį šių metų pusmetį už elektrą gyventojams valstybė padengia iki 28,5 cento už kWh, o riba, žemiau kurios nekompensuojama, siekia 28 centus. Tačiau vasarį Vyriausybė patvirtino naują kompensacijų mokėjimo tvarką elektros tiekėjams – jiems iš valstybės biudžeto dabar dengiamos tik per mėnesį patirtos elektros įsigijimo sąnaudos, nepriklausomai nuo sutartyse su buitiniais vartotojais užfiksuotos kainos.

Be to, atsižvelgusi į tai, kad sausio mėnesį elektros kainos biržoje smarkiai mažėjo, Vyriausybės prašymu rinkos reguliuotojas nuo kovo 1-osios atnaujino elektros įsigijimo rinkos kainas bei visuomeninį tarifą pirmajam pusmečiui – pastarasis buvo sumažintas dukart – nuo 56,5 iki 28 centų už kilovatvalandę (standartinis vienos laiko zonos tarifas).

Šių metų biudžete subsidijoms už dujas ir elektrą skirta 812 mln. Eur, nors finansų ministrė Gintarė Skaistė ne kartą sakė, kad tiek lėšų neprireiks.

Finansų ministerija anksčiau nurodė, kad dar anksti kalbėti, kiek kompensacijų šiemet iš valstybės biudžeto reikės elektros vartotojams, tačiau pabrėžė, kad rinkos kainos šiuo metu jau nereikalauja kompensacijų.

