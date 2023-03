Teismas neleido „Inter RAO Lietuvai“ išmokėti atlyginimų darbuotojams

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojama bankrutuojanti elektros tiekėja „Inter RAO Lietuva“ negali atsiskaityti su darbuotojais – teismas nepriėmė nagrinėti jos prašymo leisti atlikti mokėjimus, tarp jų – ir atlyginimus darbuotojams.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) nepriėmė bendrovės bankroto administratoriaus skundo, nes jis neatitinka reikalavimų, o anksčiau nurodyti trūkumai nepašalinti.

„Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja per nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino, yra pagrindas pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu“, – teigiama nutartyje.

Įmonė teismo prašė panaikinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) šių metų sausio pradžioje priimtą sprendimą, kuriuo neleista išmokėti atlyginimų penkiems darbuotojams už darbą pernai spalį ir lapkritį.

Aurimo Valaičio, „Inter RAO Lietuva“ administratoriaus, teigimu, tarnyba sprendimą motyvuoja tuo, kad jų darbo sutartys negalioja – joms pasirašyti nebuvo gautas leidimas.

„Kai suėjo atlyginimų mokėjimo terminas, administratorius paprašė leidimo atsiskaityti su darbuotojais, FNTT informavo, kad darbo sutarčių sudarymui administratorius privalėjo gauti jos leidimą, o kadangi tokio leidimo negavo, mokėjimo atlikti neleido, pasakė, kad darbo sutartys yra niekinės ir negalioja. Tas sprendimas buvo apskųstas“, – BNS sakė A. Valaitis.

Pasak jo, administratorius anksčiau nebuvo informuotas, kad toks leidimas yra būtinas.

„Kadangi įmonė toliau vykdė veiklą, administratorius sudarė darbo sutartis su penkiais darbuotojais, kurių funkcijos buvo labai reikalingos. Pasiklausėme Finansų ministerijos, FNTT – kokias pareigas administratorius turėtų suderinti su atitinkamomis institucijomis bankroto metu, nes įmonė yra sankcionuota. Ministerija atsakė, kad administratorius turi užtikrinti lėšų įšaldymą ir kad jos nepasiektų sankcionuotų asmenų“, – komentavo A. Valaitis.

Teismas nurodė, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su tuo pačiu prašymu.

„Sodros“ duomenimis, „Inter RAO Lietuva“ pernai mokėjo vienus didžiausių atlyginimų Lietuvoje: balandį 24 darbuotojų atlyginimų mediana buvo 17.400 Eur iki mokesčių, gegužę vidutinis atlyginimas siekė 12.400 Eur, o rugpjūtį darbuotojams vidutiniškai išmokėta po 31.400 Eur iki mokesčių.

Be to, kitas – Vilniaus apygardos teismas vasario 24 d. įmonės kreditoriams laikinai uždraudė priimti sprendimus dėl trijų kreditorių – Lietuvos pašto, „Philips Morris Lietuvos“ ir „Orlen Lietuvos“ – reikalavimų. Teisme nagrinėjama byla dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo – to siekia šios įmonės.

Vasario 22 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė VAAT nagrinėti „Inter RAO Lietuvos“ skundą, kuriuo ji nori įpareigoti FNTT išbraukti ją iš sąrašo.

„Inter RAO Lietuvos“ galimybes atlikti bankų operacijas pernai kovą apribojo FNTT, o gegužę dėl sąsajų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu buvo įšaldytos ne tik įmonės lėšos, bet ir akcijos.

2022 m. birželį inicijuotas bendrovės bankrotas. Maždaug 2.100 „Inter RAO Lietuvos“ kreditorių pateikė reikalavimų už 43 mln. Eur.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.