Hidroelektrinių ir vėjo elektrinių gamyba didmeninę elektros kainą išlaiko stabilią

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Vasario 20–26 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 6% nuo 111 iki 105 Eur / MWh. Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina buvo tokia pati – 105 Eur / MWh, skelbia elektros perdavimo tinklo operatorė „Litgrid“.

„Prasidėjus savaitei šilti ir vėjuoti orai lėmė nedidelį elektros vartojimą ir itin didelę vėjo jėgainių generaciją, dėl to pirmadienį vidutinė dienos elektros energijos kaina siekė tik 86 Eur / MWh. Tačiau savaitės viduryje atvėsęs oras, išaugęs suvartojimas ir maža vėjo generacija lėmė didesnę didmeninę elektros kainą, kuri trečiadienį siekė 144 Eur / MWh“, – pranešime cituojamas Liutauras Varanavičius, „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius.

Anot jo, dėl augusios elektros paklausos įsijungė Rygos šiluminės elektrinės, be to, generaciją didino ir hidroelektrinės. Dėl giedrų orų saulės elektrinės ketvirtadienį per pietus generavo net apie 200 MWh.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 4%, palyginti su ankstesne savaite: nuo 221 GWh iki 230 GWh. Lietuvoje vietos elektrinės užtikrino 34% šalies elektros energijos suvartojimo.

Lietuvoje praėjusią savaitę vėjo jėgainių gamyba mažėjo 14% nuo 45 GWh iki 39 GWh. Šiluminių jėgainių gamyba mažėjo 6% nuo 15 GWh iki 14 GWh, o hidroelektrinių generacija išliko stabili – apie 21 GWh. Šiluminės elektrinės pagamino 18% Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 50%, hidroelektrinės – 27%, o kitos elektrinės – 6%.

Pagal importo / eksporto (saldo) santykį, 68% šalies elektros energijos poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas augo 1% nuo 204 GWh iki 206 GWh. Diferencijuojant šalies importą, 54% elektros į šalį pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 41% buvo importuoti pr sieną su Latvija, o likę 5% iš Lenkijos.

