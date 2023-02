Dujų kainų elektrošoku pakratytos rinkos reformą stabdo 7 šalys: tarp jų Estija ir Latvija

Sunku įsivaizduoti turgavietę be derybų ir pigiausiai prekes siūlančio pardavėjo paieškų. Jau beveik tris dešimtmečius Europos Sąjungos (ES) šalių kurta elektros rinkų sistema pradėjo braškėti per siūles dujų kainoms pasiekus neregėtas aukštumas. To užteko, kad elektros „turgavietės“ prarastų savo naudą – trūkstamą elektros kiekį gamintojui pasiūlius už didžiausią kainą, ją moka ir visi vartotojai.