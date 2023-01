„Orlen“ pasirašė 20 metų SkGD tiekimo sutartį su „Sempra“

Mike' Blake'o („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Lenkijos energetikos grupė „Orlen“ pasirašė 20 metų trukmės sutartį dėl 1 mln. tonų suskystintų gamtinių dujų (SkGD) per metus pirkimo JAV bendrove „Sempra“.

Dėl šios sutarties derėjosi Lenkijos valstybės kontroliuota dujų įmonė „Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo“ (PGNiG), tapusi „Orlen“ dalimi.

„Orlen“ vadovas Danielis Obajtekas pareiškė, kad SkGD kiekiai pagal šią sutartį „bus naudojami tiek klientų Lenkijoje poreikiams tenkinti, tiek „Orlen“ dalyvavimui tarptautinėje energetikos rinkoje plėsti“.

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus šalys pradės vykdyti nuo 2027-ųjų, SkGD „Orlen“ priklausančiais dujovežiais bus tiekiamos iš Port Artūro terminalo Teksase pagal FOB (angl. free-on-board) sąlygas.

Pernai gegužę PGNiG susitarė su „Sempra“ dėl sutarties sąlygų, pagal kurias nuo 2027-ųjų pirks 3 mln. tonų SkGD per metus, įskaitant 2 mln. tonų per metus iš Luizianoje plėtojamo „Cameron LNG Phase 2“ projekto ir 1 mln. tonų per metus iš Teksase plėtojamo „Port Arthur LNG“ projekto.

Mike' Blake'o („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.