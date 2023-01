„Litgrid“ pristato taisykles investuojantiems į baterijų sistemas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ parengė reikalavimus, kurie bus taikomi didelės galios baterijų sistemoms, veikiančioms aukštos įtampos tinkle, skelbia operatorė.

„Lietuvoje sparčiai daugėjant atsinaujinančių energijos išteklių elektros gamybai ir mums ruošiantis prisijungimui prie kontinentinės Europos sinchroninės zonos, baterijų svarba elektros sistemoje vis didėja. Paruošėme aiškias taisykles, kurios bus taikomos visiems energijos kaupikliams, kurie bus prijungti mūsų valdomo elektros perdavimo tinklo, ir pateikiame jas rinkos dalyvių dėmesiui. Atlikę viešąją konsultaciją, valdymo reikalavimus patvirtinsime ir jais vadovausimės, prijungdami naujus įrenginius“, – pranešime cituojamas Donatas Matelionis, „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius.

Rinkoje augant atsinaujinančių išteklių gamybai, kuri priklauso nuo gamtos sąlygų, o ne paklausos, didėja didmeninių kainų svyravimai. Baterijų sistemos gali būti kraunamos, kai elektra pigi, ir parduoti energiją jai pabrangus.

Dėl savo greito reakcijos laiko baterijos taip pat gali dalyvauti balansavimo rinkoje. Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“, AST ir „Elering“ skaičiavimais, jau po dviejų metų balansavimo pajėgumų poreikis sieks 1.512 MW, o vėliau išaugs dar labiau. Tik mažoji šio poreikio dalis gali būti užtikrinama operatorių turimais pajėgumais, o baterijų sistemos yra konkurencingiausias būdas teikti didelę dalį balansavimo paslaugų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak D. Matelionio, nuo 2025 m. pradžios kiekvieną dieną balansavimo pajėgumus operatoriai pirks bendrame aukcione. Bus perkamos automatinio bei rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos, o po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – ir dažnio išlaikymo rezervas. Šie rezervai skiriasi savo reakcijos greičiu ir trukme – dažnio išlaikymo rezervas turi būti aktyvuotas per 30 sekundžių, automatinis dažnio atkūrimo rezervas – per 5 minutes, o rankinis dažnio atkūrimo rezervas – per 12,5 minutės.

Šiuo metu taip pat rengiamas naujas atsinaujinančių išteklių energetikai aktualus Prisijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas. Jame numatyta, kad investuotojai į atsinaujinančių išteklių energiją gali įrengti energijos kaupimo sistemas, siekdami sumažinti galimus ribojimus, kurie būtų taikomi elektros gamybai viršijus vartojimo ir eksporto galimybes.

VŽ rašė, kad valstybės valdoma elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorė „Energy cells“ jau pradėjo baterijų parkų sistemos testavimo darbus.

Keturiuose elektros transformatorių pastotėse įrengtuose 200 MWh talpos baterijų parkuose pastatyti ir sujungti 312 baterijų kubų, specialiai parkams pagaminti transformatoriai ir kita įranga.

2023 m. balandžio mėnesį planuojama atlikti izoliuoto elektros tinklo bandymus, po kurių bus paskelbta atsijungimo nuo BRELL žiedo tiksli data.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.