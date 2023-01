Bulgarija pasirašė sutartį dėl apsirūpinimo dujomis per Turkiją

Nikolajaus Doychinovo (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Bulgarija antradienį pasirašė ilgalaikę sutartį dėl prieigos prie Turkijos suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) importo terminalų bei dujotiekių tinklo, siekdama užsitikrinti alternatyvų apsirūpinimą, Rusijai pernai balandį nutraukus jų tiekimą.

Bulgarijos valstybinės dujotiekių operatorės „Bulgargaz“ ir Turkijos valstybinės dujų įmonės BOTAS susitarimas leis Europos Sąjungos narei gauti SkGD per pietinės kaimynės penkis terminalus ir naudotis magistralinių dujotiekių sistema.

„Dėl šio susitarimo užsitikriname galimybę pirkti dujas iš visų pasaulio tiekėjų, iškrauti jas Turkijoje, kur mums patogiausia logistiniu požiūriu“, – po sutarties pasirašymo pareiškė Bulgarijos laikinasis energetikos ministras Rosenas Hristovas, ją pavadinęs istorine.

„Sutartis svarbi siekiant sustiprinti tiekimo Balkanų regionui saugumą“, – sakė Turkijos energetikos ministras Fatihas Donmezas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Jis pridūrė, kad pagal šią 13 metų trukmės sutartį Bulgarija galės kasmet priimti iki 1,5 mlrd. kubinių metrų dujų.

Dešimtmečius Bulgarija beveik visiškai priklausė nuo Rusijos, kad patenkintų savo gamtinių dujų poreikį, kuris per metus siekia maždaug 3 mlrd. kubinių metrų.

Dabar Bulgarijos apsirūpinimas gamtinėmis dujomis siekia apie 1 mlrd. kubų per metus vamzdynais per Turkiją iš Azerbaidžano, be to, užsitikrinta prieiga prie SkGD terminalo kaimyninėje Graikijoje.

Tikimasi, kad vėliau antradienį Sofijoje vyksiančiuose susitikimuose bus aptartas Bulgarijos ir Turkijos bendradarbiavimo energetikoje stiprinimas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nikolajaus Doychinovo (AFP / „Scanpix“) nuotr.